Η UEFA δικαιώνει VAR και Σνάιντερ για τα δύο πέναλτι στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

Η UEFA, όπως συνηθίζει την επομένη κάθε αγωνιστικής, αναλύει τις φάσεις που εξετάστηκαν μέσω VAR και τις αποφάσεις των διαιτητών.

Ο αγώνας Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός δεν αποτέλεσε εξαίρεση, με την UEFA να δικαιώνει τον Ελβετό διαιτητή Ουρς για τα δύο πέναλτι που καταλόγισε, μετά από κλήση του VAR για on field review, σε χέρι του Έρικ Γκαρσία και ανατροπή του Ράσφορντ από τον Τζολάκη αντίστοιχα.

Αντίθετα, καθώς εξετάζονται μόνο οι φάσεις όπου υπήρχε παρέμβαση VAR, δεν υπάρχει αναφορά στη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Έσε που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες, καθώς ο VAR δεν μπορούσε να παρέμβει βάσει κανονισμού.

Συγκεκριμένα η UEFA αναφέρει για τα δύο πέναλτι:

53' Ακυρώθηκε η απόφαση: Δόθηκε πέναλτι.

Το γκολ του Ολυμπιακού ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ. Πριν, ο παίκτης της Μπαρτσελόνα, Νο. 24, άγγιξε την μπάλα με το δεξί του χέρι, το οποίο βρισκόταν σε αφύσικη θέση.

68' Ακυρώθηκε η απόφαση: Δόθηκε πέναλτι.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού, Νο. 88, ανέτρεψε έναν αντίπαλο ενώ προσπαθούσε να παίξει την μπάλα».

