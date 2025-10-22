Τζόρτζε Τζόκοβιτς: «Θέλουμε να καθιερώσουμε το τουρνουά στην Αθήνα για πολλά χρόνια»

Τη φιλοδοξία το τουρνουά τένις (ATP 250) που θα γίνει 1-8 Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens να γίνει θεσμός εξέφρασαν στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του μεγάλου event η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο διευθυντής του τουρνουά, Τζόρτζε Τζόκοβιτς, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, Θεόδωρος Γκλαβάς.



«Το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν τον αθλητικό τουρισμό και προσφέρουν νέες ευκαιρίες γνωριμίας με ελληνικούς προορισμούς» τόνισε η κα. Κεφαλογιάννη, υπογραμμίζοντας επίσης ότι η φιλοξενία ενός τόσο σημαντικού αθλητικού γεγονότος έχει πολλαπλή αξία, καθώς ενισχύει τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού εμπειριών, ποιότητας και φιλοξενίας. Παράλληλα, όπως επισήμανε, συμβάλλει στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ενισχύοντας τον αθλητικό τουρισμό ως πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη νέων προορισμών σε όλη τη χώρα.

Επιπλέον, η υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου, καθώς διαθέτει τεράστια αναπτυξιακή δυναμική, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική οικονομία, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια. «Το Hellenic Championship ATP 250 έχει ξεχωριστή θέση στην προσπάθειά μας για ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας. Είμαι βέβαιη ότι το τουρνουά θα αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες και επισκέπτες, και ένα ακόμη βήμα προς την εδραίωση της Ελλάδας ως προορισμού αθλητικών διοργανώσεων κορυφαίου επιπέδου» κατέληξε η κα. Κεφαλογιάννη.



Ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς με τη σειρά του επισήμανε ότι στόχος είναι να παραμείνει η διοργάνωση στην Αθήνα για πολλά χρόνια, προσθέτοντας μάλιστα ότι υπάρχουν επαφές και για τη διοργάνωση ενός αντίστοιχου τουρνουά WTA την επόμενη χρονιά. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του διάσημου αδελφού του, Νόβακ Τζόκοβιτς, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, λέγοντας ότι κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορέσει να αγωνιστεί.



«Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το τουρνουά σαν μια μεμονωμένη διοργάνωση, θέλουμε να το καθιερώσουμε για πολλά χρόνια στην Αθήνα, καθώς είναι μια αγορά που είχε να προσεγγιστεί 30 χρόνια. Ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι να προσφέρουμε μια επιτυχημένη και υψηλού επιπέδου διοργάνωση, ώστε η ΑΤΡ να μείνει ικανοποιημένη από τη συνεργασία μας και, ευελπιστούμε τον Νοέμβριο κιόλας, μετά το τέλος του τουρνουά, να διαπραγματευτούμε για την παράταση της άδειας για πολλά χρόνια ακόμα» ανέφερε ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς.



Για την προοπτική ενός γυναικείου τουρνουά στην Αθήνα, ο διεθυντής του Hellenic Championship ATP 250 αποκάλυψε ότι «... έχουμε επαφές και συζητήσεις εδώ και τρεις μήνες. Δεν θα γίνει φέτος κάποια διοργάνωση, αλλά υπάρχουν διαπραγματεύσεις για του χρόνου. Θα ήταν πολύ σπουδαίο, μια τενίστρια όπως η Μαρία Σάκκαρη να αποτελέσει το brand name σε μια διοργάνωση της WTA, ώστε να μπορέσει να παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό, όπως θα κάνει σε λίγες μέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς».

Για την κατάσταση του Νόβακ Τζόκοβιτς και τις πιθανότητες συμμετοχής του στο τουρνουά της Αθήνας, ο αδελφός του είπε: «Ο Νόβακ βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης. Είναι ένας mastermind όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Κάνει ό,τι μπορεί σχετικά μ' αυτό και δίνει όσα μπορεί για να λάβει μέρος και να παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό».



Ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς δήλωσε ακόμη πολύ ικανοποιημένος από το επίπεδο των παικτών που έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά και από την ανταπόκριση του ελληνικού κοινού: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων, πριν από 6-7 μέρες, η ανταπόκριση του κοινού είναι εντυπωσιακή. Αυτό σημαίνει ότι το τουρνουά θα έχει εξαιρετική ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας. Ο χώρος διεξαγωγής είναι μεγάλος, με χωρητικότητα έως 17.500 θεατές. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη χωρητικότητα και να γεμίσουν οι εξέδρες, καθώς η διοργάνωση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 130 χώρες σε όλο τον κόσμο».

