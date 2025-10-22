Ο Μάρκο Νίκολις μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, μία μέρα πριν από το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Αμπερντίν από τη Σκωτία για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League, το οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμο:

«Δεν είναι καθοριστικό, όμως είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τίποτα δεν τελειώνει άμα πάρουμε τους τρεις βαθμούς, όμως είναι ένα καλό βήμα προς την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις βαθμούς στο γήπεδο σου, κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αύριο. Υπάρχει πίεση, αλλά αν δεν υπάρχει πίεση τότε είσαι στο λάθος σημείο. Έχουμε παθιασμένους οπαδούς και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αναμέτρηση ως παιχνίδι knock out ματς. Θέλουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ως μεγάλη ομάδα και πρέπει να έχουμε αυτή τη νοοτροποία. Χάσαμε το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, όμως είδαμε και στο Champions League τα αποτελέσματα που ήρθαν. Το σημαντικό είναι να βγάζεις αντίδραση και να επιστρέφεις στις νίκες».

Για τον λόγο που η ομάδα απέκτησε τον Πενράις: «Είχε μία πάρα πολύ καλή σεζόν και διαθέτει τα χαρακτηριστικά που διαφέρουν από παίκτες στην ίδια θέση. Υπάρχουν παιχνίδια που θέλουμε περισσότερη επίθεση και άλλα που θέλουμε καλύτερη άμυνα, για τον λόγο αυτό δεν ξεκινάει κάθε φορά βασικός. Τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν σε κάποια ματς, ενώ σε άλλα δεν ταιριάζουν. Είναι ένα εκπληκτικό παιδί με καταπληκτικό αριστερό πόδι. Ξέρουμε ότι ήθελε ένα χρονικό διάστημα να προσαρμοστεί και θεωρώ ότι πλέον μπορεί να είναι σε ετοιμότητα».

Για το αν θα πρέπει να τον περιμένουμε στην 11άδα: «Ναι θα μπορείτε να περιμένετε τον Πενράις να ξεκινήσει βασικός στο αυριανό ματς».

Για τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει η ΑΕΚ το αυριανό παιχνίδι: «Το ματς της Κυριακής τελείωσε και δεν πρέπει να συνεχίζουμε να υποφέρουμε για αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να πάρουμε περισσότερα πράγματα, όλος ο κόσμος το είδε. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν η ψυχολογία μας. Μπορεί να δεχτείς ένα γκολ αλλά δεν γίνεται να πέφτεις τόσο πολύ ψυχολογικά, μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό. Θέλω να μπουν αύριο στο παιχνίδι και να ευχαριστηθούν το παιχνίδι σε μία καυτή ατμόσφαιρα».

Για την ομάδα που δείχνει να βγάζει μία ανευθυνότητα: «Στα τελευταία παιχνίδι έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά λάθη. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της ομάδα και γι' αυτό είμαι υπεύθυνος εγώ. Λιγότερους κινδύνους δημιουργούν οι αντίπαλοι για εμάς, σε σχέση εμείς στον εαυτό μας. Θεωρώ ότι αυτό θα λυθεί, πιστεύω το έχουμε αφήσει πίσω μας και περιμένω να έχουμε πλέον πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Κάποιος έγραψε ότι το ξεκίνημα της ΑΕΚ ήταν από τα καλύτερα των τελευταίων χρόνων. Μην ξεχνάμε τα πόσα παιχνίδια οι ποδοσφαιριστές έχουν ήδη δώσει, ταυτόχρονα και με τις εθνικές ομάδες. Ίσως είναι μοιραίο σε κάποιο βαθμό να χαθεί η συγκέντρωση και θα μπορούσαμε να το λέμε αυτό ως δικαιολογία. Πρέπει να παραμένουμε σεμνοί και μετριοπαθείς. Έχουμε μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι χάνουμε την προσοχή μας ή γινόμαστε ανεύθυνοι. Το πολύ καλό ξεκίνημα μας εκτόξευσε τις προσδοκίες και πολλοί περίμεναν ότι θα συνέχιζε όλη η σεζόν έτσι. Δεν γίνεται όμως αυτό. Θα έρθουν και τα κακά ματς. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, ούτε με τα μυαλά πάνω από το κεφάλι μας , ούτε να έχουμε κατάθλιψη. Θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο αν από εδώ και στο εξής σε όλα τα ματς να είναι κυριαρχική, αυτό όμως δεν είναι ρεαλιστικό».

Για το στυλ παιχνιδιού που ταιριάζει στην ΑΕΚ και τους παίκτες που υπολογίζει: «Υπολογίζω όλους τους ποδοσφαιριστές μου, για εμένα οι παίκτες που έχω είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Είμαστε μία δυνατή ομάδα και ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολύ καλά πράγματα. Μία ήττα δεν μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Εδώ είναι ο αγωνιστικός χώρος και εδώ πρέπει να δώσουμε απαντήσεις».

