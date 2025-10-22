Λογαριασμός
Μπακασέτας : Υπέγραψε μπάλες και φανέλες μικρών φίλων της ομάδας (pic)

Σε μια πολύ όμορφη στιγμή, είδαμε τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν δίστασε να υπογράψει εμφανίσεις και μπάλες μικρών φίλων του Παναθηναϊκού

PAO

Ο Τάσος Μπακασέτας , έδειξε για μία ακόμη φορά γιατί είναι αρχηγός εντός και εκτός γηπέδου. Σε μια όμορφη στιγμή τον πετύχαμε στην Ολλανδία , καθώς υπέγραψε φανέλες και μπάλες σε κάθε φίλο που του ζητούσε. Κάτι που φυσικά έκαναν και υπόλοιποι παίκτες της αποστολής .

