Μπακασέτας : Υπέγραψε μπάλες και φανέλες μικρών φίλων της ομάδας (pic)

Ο Τάσος Μπακασέτας , έδειξε για μία ακόμη φορά γιατί είναι αρχηγός εντός και εκτός γηπέδου. Σε μια όμορφη στιγμή τον πετύχαμε στην Ολλανδία , καθώς υπέγραψε φανέλες και μπάλες σε κάθε φίλο που του ζητούσε. Κάτι που φυσικά έκαναν και υπόλοιποι παίκτες της αποστολής .

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.