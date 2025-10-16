Βαλέρι: «Πρέπει να βελτιωθούμε στην παρέμβαση του VAR στα παιχνίδια»

Να βάλουν… φρένο στην χρήση του VAR, προσαρμόζοντας τον επανέλεγχο των φάσεων στην ντιρεκτίβα της UEFA, ζήτησε ο Πάολο Βαλέρι από τους διαιτητές της Stoiximan Super League.

Μιλώντας σε σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη, ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ και υπεύθυνος για το VAR στο ελληνικό ποδόσφαιρο, επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο που θέλει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στη χρήση του on field review και αυτό πρέπει να αλλάξει.

«Η UEFA θέλει μια παρέμβαση VAR ανά τρία παιχνίδια. Εμείς είμαστε πάνω από τον μέσο όρο της UEFA και πρέπει να βελτιωθούμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βαλέρι, ενώ τους έδειξε φάσεις από τις έξι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

