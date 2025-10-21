Το όνειρο εξελίχθηκε σε εφιάλτη για τον Ολυμπιακό. Η Μπαρτσελόνα νίκησε με το ευρύ 6-1 τους «ερυθρόλευκους» στο Μονζουίκ, υποχρεώνοντάς τον σε δεύτερη ήττα στη league phase του Champions League.

Χατ τρικ σημείωσε ο Φερμίν Λόπεθ, δύο γκολ πέτυχε ο Ράσφορντ και ένα ο Γιαμάλ, με τον Ελ Κααμπί να μειώνει με πέναλτι σε 2-1 για τους Πειραιώτες στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους αλλά τα δεδομένα να αλλάζουν άρδην...

Μία ανεξήγητη αποβολή του Έσε και ένα τραβηγμένο πέναλτι χάλασαν την προσπάθεια της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που εν συνεχεία κατέρρευσε και δέχτηκε τέσσερα τέρματα σε έντεκα λεπτά.

Παράλληλα, οι νταμπλούχοι προβληματίζονται για την κατάσταση των Τσικίνιο και Ορτέγκα, που αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Χάνσι Φλικ, με τον Σέζνι στο τέρμα και τους Κουντέ, Κουμπαρσί, Γκαρσία και Μπαλντέ στην άμυνα. Οι Κασαδό και Πέδρι βρέθηκαν στον άξονα, με τους Γιαμάλ-Λόπεθ στα άκρα της επίθεσης και τον νεαρό Φερνάντες πίσω από τον Ράσφορντ.

Με 4-2-3-1 πορεύτηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που επέλεξε τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα. Στο κέντρο βρέθηκαν οι Έσε-Γκαρθία, με τους Μαρτίνς, Τσικίνιο και Ποντένσε πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Το ματς

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν πήγαν στη Βαρκελώνη για τουρισμό και το απέδειξαν στα πρώτα δευτερόλεπτα, με τον Ποντένσε να σουτάρει ωραία έξω από την περιοχή και να αναγκάζει σε εντυπωσιακή επέμβαση τον Σέζνι.

Οι «μπλαουγκράνα» απάντησαν με κοντινή προσπάθεια του Ράσφορντ με το γόνατο που πέρασε άουτ στο 5’, ωστόσο δύο λεπτά μετά ο Φερμίν Λόπεθ άνοιξε το σκορ μετά από προσπάθεια του Γιαμάλ και αρχικό στοπ από τον Τζολάκη.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας σταμάτησε ξανά τον Ισπανό μεσοεπιθετικό στο 9’, ενώ στο 11’ η εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ πέρασε λίγο άουτ. Στο 20ό λεπτό, οι Πειραιώτες έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, όμως μετά την κόντρα στον Κασαδό στο σουτ του Γκαρθία, η μπάλα πέρασε λίγο έξω.

Η κεφαλιά του Πιρόλα στο 28’ πέρασε άουτ, με τον Τσικίνιο να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στη συνέχεια και να αποχωρεί για να περάσει στη θέση του ο Νασιμέντο. Εντέλει, μια λάθος μεταβίβαση του Κοστίνια στο 39’ κατέληξε στο 2-0 από τον Φερμίν, με σουτ μέσα από την περιοχή.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Τζολάκη να αποκρούει εντυπωσιακά κεφαλιά του Ισπανού στο 48’, ωστόσο δύο λεπτά αργότερα, ο Ελ Κααμπί κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι για να βάλει ξανά τους Πειραιώτες στο ματς.

Όπως αποδείχτηκε μέσω VAR, στη φάση υπήρχε οφσάιντ αλλά αμέσως πριν χέρι, με τον Μαροκινό να αναλαμβάνει το πέναλτι και να μειώνει στο 55’ για τον Ολυμπιακό.

Κάπου εκεί ωστόσο, τα πράγματα χάλασαν. Μία αδιανόητη απόφαση του Σνάιντερ έφερε κόκκινη κάρτα από το πουθενά στον Έσε, με τους Πειραιώτες να μένουν με παίκτη λιγότερο και στο 66’ να βλέπουν τον Ελβετό να δίνει τραβηγμένο πέναλτι για φάση με πρωταγωνιστές τους Τζολάκη και Ράσφορντ κατόπιν on field review.

Ο Γιαμάλ σκόραρε από τη λευκή βούλα (68’) και κάπου εκεί ήρθε η κατάρρευση της ελληνικής ομάδας, καθώς ακολούθησαν άλλα τρία τέρματα από Ράσφορντ (74’, 79’) και Λόπεθ (76’), τα οποία διαμόρφωσαν ένα αναπάντεχα βαρύ αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Μπαρτσελόνα (Χ. Φλικ): Σέζνι, Κουντέ (75’ Αραούχο), Κουμπαρσί, Γκαρσία, Μπαλντέ (75’ Μαρτίν), Κασαδό, Πέδρι, Γιαμάλ (75’ Μπάρντζι), Φερνάντες (59’ Ντε Γιονγκ), Λόπεθ, Ράσφορντ

Στον πάγκο: Κότσεν, Αλέρ, Τόρες, Μπερνάλ, Τορέντς, Φερνάντεθ, Ερνάντεθ, Εσπάρτ

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα (53’ Μπρούνο), Έσε, Γκαρθία, Μάρτινς (46’ Μουζακίτης), Τσικίνιο (31’ Νασιμέντο), Ποντένσε (78’ Γιάρεμτσουκ), Ελ Κααμπί (78’ Ταρέμι)

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης

Διαιτητής: Σνάιντερ (Ελβετία)

Βοηθοί: Μ. Ζίρτσερ, Μπ. Ζίρτσερ (Ελβετία)

4ος: Φάντριχ (Ελβετία)

VAR: Σαν (Ελβετία), Μπέμπεκ (Κροατία)

