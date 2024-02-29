Νικολογιάννης: «Πλήρης δικαίωση του Παναθηναϊκού η απόφαση του CAS»

Τα τελευταία (αγωνιστικά και μη) του Παναθηναϊκού μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού», ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης αποκάλυψε την απόφαση του CAS για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σχολίασε μέσω της εκπομπής «Newsroom» την ετυμηγορία, την οποία έβγαλε το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο.



«Είναι πλήρης δικαίωση για τον Παναθηναϊκό η απόφαση», ανέφερε στους Τάσο Νικολόπουλο και Νίκο Ζέρβα.



Στη συνέχεια μετέφερε τα αγωνιστικά νέα ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ (επισημαίνοντας ότι είναι πιθανή η συμμετοχή του Σένκεφελντ στο κέντρο της άμυνας) αφού πρώτα τόνισε ότι οι «πράσινοι» θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη, αφού δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες έπειτα από τα στραβοπατήματα κόντρα σε Λαμία και Κηφισιά.

