Η σέρφερ Λάουρα Ένεβερ «δάμασε» κύμα 13 μέτρων και μπήκε στο Γκίνες - Απίστευτο βίντεο

Παγκόσμιο ρεκόρ σημείωσε η Αυστραλιανή επαγγελματίας σέρφερ Λάουρα Ένεβερ. Η 31χρονη «δάμασε» κύμα 13,3 μέτρων τον Ιανουάριο στο Οάχου της Χαβάης.

Η αθλήτρια ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που ίσχυε για επτά χρόνια.

Το κατόρθωμα της Ένεβερ επικυρώθηκε από το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες την Πέμπτη σε μια εκδήλωση στο Narrabeen του Σίδνεϊ.

«Καμία από τις προηγούμενες φορές δεν συγκρίνεται με αυτή», δήλωσε η αθλήτρια.

«Ήξερα ότι ήταν τεράστιο κύμα όταν το είδα και στη συνέχεια κατάλαβα ότι ήταν σίγουρα το μεγαλύτερο κύμα που έχω ''μπει'' ποτέ.Ήξερα ότι ήταν το κύμα της ζωής μου».

Η προσπάθειά της καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο χρησιμοποίησε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για να επαληθεύσει το ύψος του κύματος, μαζί με λεπτομερείς πληροφορίες για την τοποθεσία.

Ποια είναι η Λάουρα Ένεβερ

Η Λόρα Ένεβερ από την ηλικία των 11 ετών ξεκίνησε την καριέρα της στο σερφ.

Κέρδισε αρκετούς διαγωνισμούς νεανίδων και στη συνέχεια συμμετείχε στο World Surf League (WSL) Championship Tour για επτά χρόνια.

Στη συνέχεια αποφάσισε να κυνηγά «μεγάλα κύματα»

Η επικεφαλής του αθλητισμού του WSL, Jessi Miley-Dyer, είπε ότι ήταν ένα απίστευτο επίτευγμα. «Η Λάουρα είναι ατρόμητη, αφοσιωμένη και πραγματική έμπνευση, και είμαι τόσο περήφανη», είπε.

Η επτά φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια του σέρφινγκ Layne Beachley απέτισε φόρο τιμής στην Ένεβερ λέγοντας ότι «Κάθε αθλητής που μπορεί να δαμάσει ένα κύμα αυτού του μεγέθους είναι εξαιρετικός».

Πηγή: skai.gr

