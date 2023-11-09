Ο επικεφαλής της διαιτητικής τριάδας του αγώνα των Μπακς με τους Πίστονς (120-118) κλήθηκε να εξηγήσει την απόφαση να αποβληθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δύο τεχνικές ποινές.

Ο Greek Freak δέχτηκε την πρώτη για διαμαρτυρία 3:47 πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου και τη δεύτερη για πρόκληση σε αντίπαλο 9:00 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δωδεκάλεπτου.

Για την πρώτη τεχνική ποινή είπε: «Ο Γιάννης πηγαίνει προς το καλάθι και θεωρεί πως του έγινε φάουλ. Μετά πλησιάζει τον διαιτητή και χρησιμοποιεί απρεπή γλώσσα, γι’ αυτό και του επιβάλλεται τεχνική ποινή».

Όσο για τη δεύτερη φάση και την αποβολή, τόνισε: «Μετά από ένα κάρφωμά του, ο Γιάννης γύρισε προς τον αντίπαλό του και τον προκάλεσε. Τιμωρήθηκε για αυτό με τεχνική ποινή και σύμφωνα με τους κανονισμούς, δύο τεχνικές ποινές ισοδυναμούν με αποβολή από το παιχνίδι».

