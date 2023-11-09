Λίλαρντ-Λόπεζ «καθάρισαν» το Μπακς-Πίστονς, μετά την αποβολή του Γιάννη

Ένας πανηγυρισμός μετά από poster κάρφωμα στο πρόσωπο του Αϊζάια Στιούαρτ, έστειλε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο νωρίς στα αποδυτήρια στον αγώνα των Μπακς με τους Πίστονς (120-118).

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σταρ τιμωρήθηκε με δύο τεχνικές ποινές από τους διαιτητές, με τον ίδιο να μην μπορεί να καταλάβει τον λόγο της συγκεκριμένης απόφασης, αντέδρασε και κάθισε για λίγο στις courtside καρέκλες και αποχώρησε εκνευρισμένος για τα αποδυτήρια.

Giannis has been ejected after receiving his second technical foul. 🤔#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/UKuAIJJrU7 — Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) November 9, 2023

Παρόλα αυτά, ο Ντέμιαν Λίλαρντ και ο Μπρουκ Λόπεζ βγήκαν μπροστά στα δύσκολα για τα «ελάφια», οι οποίοι επικράτησαν στο τέλος μετά από το φινάλε-θρίλερ που υπήρξε στο «Fiserv Forum».

O Αντετοκούνμπο, μέχρι να αποβληθεί, είχε 15 πόντους (6/14 δίποντα, 3/6 βολές), μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ, ενώ είχε 3 μπλοκ, 1 λάθος και 1 φάουλ σε 21:52. Κορυφαίος για το Μιλγουόκι ήταν ο Λίλαρντ με 34 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Επόμενο παιχνίδι για τους Μπακς στην Ιντιανάπολις απέναντι στους Πέισερς, τα ξημερώματα (στις 02:00) της Παρασκευής.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-23, 62-52, 90-95, 120-118

