Η καταραμένη μέρα για το ποδόσφαιρο: 25 Νοεμβρίου... όταν «έφυγαν» δύο θρύλοι

Δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου. Δύο άντρες με φλογερό ταμπεραμέντο. Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και Τζόρτζ Μπεστ. Ή το αντίστροφο. Ουδεμία σημασία έχει.

Ένας Βορειοϊρλανδός, συνώνυμο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ένας Αργεντίνος, ριζωμένος στις καρδιές των Ναπολιτάνων.

Ποδοσφαιρικές ιδιοφυΐες με παρόμοιους δαίμονες. Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Ο μεγάλος Τζορτζ Μπεστ

Ο πέμπτος Beatle

25η Νοεμβρίου του 2005. Έφυγε πρώτος ο Τζορτζ Μπεστ. Ο μακρυμάλλης Βορειοϊρλανδός. Ο πέμπτος Beatle κατά πολλούς.

Ανίκητος με την μπάλα στα πόδια. Βιρτουόζος, αυθεντικός μύστης της μπάλας.

Δυστυχώς η μπάλα ήταν μόνο το ένα πάθος του. Το άλλο ήταν το αλκοόλ. Δύο φορές τον νίκησε. Αρχικά έβαλε πρόωρο τέλος στην μεγαλειώδη καριέρα του και έπειτα του στέρησε την ζωή... Μόλις στα 59 του χρόνια...

Αν και έπαιζε ποδόσφαιρο μέχρι κοντά στα 40, ο Τζορτζ δεν ήταν ποτέ ο ίδιος μετά τα 28 του και την αποχώρηση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Περιπλανήθηκε σε κάθε απίθανο μέρος του κόσμου αλλά ποτέ δεν ήταν ξανά ο ίδιος.

Αλλά τον νίκησε το πάθος του. Αυτό το ρημάδι το ποτό... Το κληρονόμησε από την αλκοολική μητέρα του...

Γνωστός γυναίκας, λάμβανε περίπου 40.000 γράμματα κάθε μήνα.

Κάποτε ξεστόμισε μια ατάκα - έπος που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη μας.

''Εκοψα το ποτό και τις γυναίκες. Ήταν τα 20 χειρότερα λεπτά της ζωής μου', είχε πει. Και δεν ήταν αστείο. Το πίστευε.

Τελικά, το 2005, μετά από μακροχρόνια προβλήματα υγείας και μια μεταμόσχευση ήπατος, μας άφησε...όχι ξαφνικά, γιατί βαθιά μέσα του και ο ίδιος γνώριζε το τέλος του.

Το χέρι του Θεού

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το 2020, πάλι 25 Νοεμβρίου, έφυγε ο άλλος μεγάλος... Ίσως ο μεγαλύτερος όλων. Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Κοινό τους σημείο, η μπάλα.

Αν ο Μπεστ της μιλούσε, ο Ντιεγκίτο την καθοδηγούσε χωρίς καν να της μιλάει.

Δυστυχώς όμως, είχε και αυτός τα πάθη του.. Τα καταραμένα τα ναρκωτικά...

Λατρεύτηκε σαν Θεός... Αλλά μήπως δεν ήταν;

Πήρε από το χέρι (του Θεού) την Αργεντινή και την οδήγησε στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1986.

Στον ιταλικό νότο ακόμα λατρεύεται σαν Θεός. Δεν είναι και λίγο πράγμα να οδηγείς τη Νάπολι στην κατάκτηση δύο σκουντέτο.

Αλλά κι αυτός μας άφησε νωρίς. Το 2020, στο σπίτι του στο Σαν Αντρές του αγαπημένου του Μπουένος Άιρες.

Εικόνα από την κηδεία του «Ντιεγκίτο»:

Από ανακοπή, μετά από μια εγχείρηση στον εγκέφαλο.

Ο ένας έφυγε στα 59 του, ο άλλος στα 60... Και οι δύο τόσο νέοι... Αλλά πληγωμένοι από τους δαίμονες τους...

Τώρα θα παίζουν μπάλα ψηλά μαζί με τον Πελέ, τον Κρόιφ και τόσους άλλους... Και οι αγγέλοι θα χαζεύουνε...



