Σείστηκε το Telekom Center Athens για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο γήπεδο όπου έγραψε ιστορία και αγαπήθηκε όσο λίγοι, με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να του χαρίζουν μία αποθέωση που θύμισε τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Παρτίζαν, στο Telekom Center Athens, ο Σέρβος τεχνικός γνώρισε την απόλυτη αναγνώριση από τον κόσμο του «τριφυλλιού», ο οποίος σηκώθηκε όρθιος και φώναξε ρυθμικά το όνομά του, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα.

Η επιστροφή του Ζοτς αποτέλεσε μια στιγμή συγκίνησης και νοσταλγίας για όλους, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερο δέσιμο που υπάρχει ανάμεσα στον κορυφαίο προπονητή και τον Παναθηναϊκό.

Δείτε το βίντεο του sport-fm.gr:

@sporfm946 Αποθέωση για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού #sporfm #ομπραντοβιτς #παναθηναικος #paobc ♬ original sound - sporfm946

