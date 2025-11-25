Η Μπενφίκα πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, καθώς υπέταξε τον Άγιαξ με 0-2 και με αυτό το αποτέλεσμα προσπέρασε τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» καταλαμβάνουν την 32η θέση σε σύνολο 36 ομάδων. Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη νωρίς, η Σεντ Γκιλουάζ έκανε την έκπληξη και νίκησε στην Κωνσταντινούπολη τη Γαλατασαράι με 0-1. Ούτε αυτό το αποτέλεσμα ευνοεί τον Ολυμπιακό, που ιδανικά ήθελε ήττα των Βέλγων.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Γαλατασαράι - Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ 0-1
Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2
Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη:
Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους
Μπορούσια Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ
Τσέλσι - Μπαρτσελόνα
Μάντσεστερ Σίτι - Μπάγερν Λεβερκούζεν
Μαρσέιγ - Νιούκαστλ
Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Νάπολι - Κάραμπαγκ
