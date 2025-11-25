Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Champions League: Δεν ευνόησαν τον Ολυμπιακό οι νίκες της Μπενφίκα και της Σεντ Γκιλουάζ

Έχασε μία θέση στη βαθμολογία η ελληνική ομάδα μετά τη νίκη των Πορτογάλων επί του Άγιαξ με 0-2, ενώ οι Βέλγοι απομακρύνθηκαν με το τρίποντο που κέρδισαν

Άγιαξ Μπενφίκα

Η Μπενφίκα πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, καθώς υπέταξε τον Άγιαξ με 0-2 και με αυτό το αποτέλεσμα προσπέρασε τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» καταλαμβάνουν την 32η θέση σε σύνολο 36 ομάδων. Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη νωρίς, η Σεντ Γκιλουάζ έκανε την έκπληξη και νίκησε στην Κωνσταντινούπολη τη Γαλατασαράι με 0-1. Ούτε αυτό το αποτέλεσμα ευνοεί τον Ολυμπιακό, που ιδανικά ήθελε ήττα των Βέλγων.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής 


Γαλατασαράι - Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ 0-1
Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2

Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη:

Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους
Μπορούσια Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 
Τσέλσι - Μπαρτσελόνα
Μάντσεστερ Σίτι - Μπάγερν Λεβερκούζεν
Μαρσέιγ - Νιούκαστλ
Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Νάπολι - Κάραμπαγκ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο Champions League Άγιαξ Γαλατασαράι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark