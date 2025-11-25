Η Μπενφίκα πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League, καθώς υπέταξε τον Άγιαξ με 0-2 και με αυτό το αποτέλεσμα προσπέρασε τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» καταλαμβάνουν την 32η θέση σε σύνολο 36 ομάδων. Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη νωρίς, η Σεντ Γκιλουάζ έκανε την έκπληξη και νίκησε στην Κωνσταντινούπολη τη Γαλατασαράι με 0-1. Ούτε αυτό το αποτέλεσμα ευνοεί τον Ολυμπιακό, που ιδανικά ήθελε ήττα των Βέλγων.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής



Γαλατασαράι - Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ 0-1

Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2

Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη:

Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ

Τσέλσι - Μπαρτσελόνα

Μάντσεστερ Σίτι - Μπάγερν Λεβερκούζεν

Μαρσέιγ - Νιούκαστλ

Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο

Νάπολι - Κάραμπαγκ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.