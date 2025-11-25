Euroleague: Πυραυλοκίνητος ο Παναθηναϊκός, 91-69 την Παρτίζαν, έπιασε κορυφή

Οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR βρέθηκαν σε πολύ καλή μέρα, ο Ναν έπαιζε σαν να μην είχε αντίπαλο και η ομάδα του Αταμάν έκανε πάρτι με αντίπαλο την Παρτίζαν στο Telekom Center Athens, με το τελικό 91-69 να τα λέει όλα. Η ελληνική ομάδα έχει βρει ρυθμό - μετά και την έλευση Φαρίντ - και παίζει πλέον σαν να είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Μετά από 13 αγωνιστικές απολαμβάνει την κορυφή της Euroleague, ισοβαθμεί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και αύριο θα μάθει τον τρίτο συγκάτοικο, που θα είναι ο νικητής του αγώνα Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός.

Ο Ναν είχε 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και κέρδισε 9 φάουλ. Σπουδαίος ο Φαρίντ με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Σλούκας είχε 10 ασίστ και 7 πόντους, ο Χουάνσο 15 ριμπάουντ και 8 πόντους και ο Ρογκαβόπουλος 13 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Το πρώτο καλάθι του αγώνα μπήκε από τον Στέρλινγκ Μπράουν με λέι απ (0-2), με τον Χουάντσο να απαντάει μετά από ωραία ασίστ του Σορτς για το 2-2. Ο Μαρίνκοβιτς σκόραρε μετά από ωραία επίθεση της Παρτίζαν, με τον Ναν να απαντάει από τη γραμμή για το 4-4. Ο Φερνάντο κάρφωσε εντυπωσιακά (4-6), ενώ ο Γκραντ ευστόχησε από την αγαπημένη του μέση απόσταση για το 6-6. Ποκουσέφσκι και Σορτς αντάλλαξαν καλάθια, με τον Φαρίντ να καρφώνει εντυπωσιακά για το 10-8. Ο Φερνάντο κάρφωσε και πάλι ανενόχλητος (10-10), με τον Μπράουν να δίνει ξανά προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με τρίποντο (10-13). Ο ίδιος ευστόχησε ξανά από τη γωνία (12-16), με τους Μήτογλου και Φαρίντ να φέρνουν ξανά τον Παναθηναϊκό σε απόσταση βολής με τρίποντο και κάρφωμα (17-18). Ο Μπράουν συνέχισε το εκπληκτικό του παιχνίδι, με τον Πάρκερ να ακολουθεί με δικό του τρίποντο για το 21-26. Η Παρτίζαν έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 27-31, εκμεταλλευόμενη τη χλιαρή άμυνα των γηπεδούχων.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με πάρε-βάλε ασίστ του Σλούκα στον Μήτογλου (29-31), πριν ο Γουάσινγκτον βάλει ένα πολύ δύσκολο σουτ για το 29-33. Μετά από λάθος του Σλούκα, ο Τζόουνς κάρφωσε για το +6 των Σέρβων (29-35), με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει γρήγορα καλάθια από τους Ρογκαβόπουλο και Ναν, πλησιάζοντας και πάλι στο καλάθι (33-35). Ο Σλούκας ισοφάρισε με δύο εύστοχες βολές (35-35), όμως οι φιλοξενούμενοι γρήγορα βρέθηκαν ξανά στο +4 (35-39) με Μπράουν και Γουάσινγκτον. Ο Γκραντ έτρεξε στο τρανζίσιον και τέλειωσε τη φάση (37-39), με τον Ναν να ευστοχεί για τρεις και να δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό για το 40-39. Ο ίδιος έβαλε ένα φλόουτερ μετά από μία ακόμη αποτελεσματική άμυνα (42-39), πριν δώσει φοβερή ασίστ στον Φαρίντ για το 46-41. Ο Φερνάντο έδωσε λύση στην Παρτίζαν με γκολ φάουλ (46-44), με τον Ρογκαβόπουλο να γράφει το 48-44 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ποκουσέφσκι μείωσε μετά από λάθος του Ναν (48-46), πριν ο Φαρίντ πάρει ριμπάουντ μετά από άστοχη βολή για το 50-46. Ο Φερνάντο μείωσε με κάρφωμα (50-48), με τον Ναν να τρέχει στο τρανζίσιον και να γράφει το 52-48. Ο Σλούκας συνέχισε τον δημιουργικό του… οίστρο με ασίστ σε Φαρίντ και Ερνανγκόμεθ (56-50), πριν ο Ναν βάλει δύσκολο καλάθι στον αιφνιδιασμό για το 58-50. Ο MVP της Euroleague πήρε… φωτιά και ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα (64-50), με τους Σλούκα και Μήτογλου να φέρνουν το ματς στο +20 (70-50). Ο αρχηγός των «πράσινων» έγραψε το 73-50 με τρίποντο στη λήξη του χρόνου, με τον Παναθηναϊκό να κλείνει την τρίτη περίοδο με ένα επιμέρους σκορ 21-0.

Η τέταρτη περίοδος άρχισε όπως ολοκληρώθηκε η τρίτη, με τον Παναθηναϊκό να παίζει… μόνος του, φέρνοντας τη διαφορά στο +27 (77-50). Η Παρτίζαν σκόραρε μετά από περίπου 9 λεπτά με δύο βολές του Πάρκερ, ενώ ο ίδιος έγραψε το 79-54 με λέι απ. Ο Ρογκαβόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο στον αιφνιδιασμό (82-54), με τους ρυθμούς να πέφτουν στη συνέχεια και την Παρτίζαν να ρίχνει λίγο τη διαφορά με Μπόνγκα και Μίλτον (85-64). Ο Σαμοντούροφ πέτυχε δύσκολο γκολ φάουλ (88-64), με τον Σορτς να ευστοχεί σε τρίποντο για το 91-64. Μετά τα διαδικαστικά τελευταία δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.