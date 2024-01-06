Έφυγε από τη ζωή ο Βραζιλιάνος θρύλος, Μάριο Ζαγκάλο

Πιο φτωχό είναι πια το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Μάριο Ζαγκάλο.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος πέθανε σε ηλικία 92 ετών, όντας μέχρι τον θάνατό του το τελευταίο εν ζωή μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958.

Μετά από μια καριέρα 14 ετών σε Φλαμένγκο και Μποταφόγκο, ο Ζαγκάλο είχε δουλέψει για δεκαετίες ως προπονητής, κατακτώντας ένα ακόμη Μουντιάλ το 1970, ενώ εργάστηκε τόσο σε αρκετές ομάδες της πατρίδας του, όσο και στην αραβική χερσόνησο.

Ο Βραζιλιάνος αποτελεί τον πρώτο που κατέκτησε Παγκόσμιο Κύπελλο τόσο ως παίκτης (1958, 1962) όσο και ως προπονητής (1970), κάτι που επανέλαβαν στην πορεία και οι Φραντς Μπεκενμπάουερ & Ντιντιέ Ντεσάν.

Το 1998 δε, είχε οδηγήσει εκ νέου τη «σελεσάο» στον τελικό, όπου είχε ηττηθεί από τη Γαλλία.

