Η Φλαμένγκο παίρνει στόπερ, ανοίγει ο δρόμος για Λέο Περέιρα στον Ολυμπιακό

Έτοιμη να καλύψει το κενό με την ενδεχόμενη αποχώρηση του Λέο Περέιρα, για τον οποίο ενδιαφέρεται «ζεστά» ο Ολυμπιακός, παρουσιάζεται η Φλαμένγκο.

Όπως γράφει ο δημοσιογράφος Χούλιο Μιγκέλ Νέτο, η ομάδα από το Ρίο έχει έρθει σε συμφωνία για την απόκτηση του Λέο Ορτίς, ο οποίος είναι επίσης κεντρικός αμυντικός και αγωνίζεται στη Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο.

Μάλιστα, στην ιστοσελίδα «torcedores.com» αναφέρεται πως ο Λέο Περέιρα θα μπορούσε να αποχωρήσει από την «Φλα», καθώς είναι στο «στόχαστρο» του Ολυμπιακού.

Οι πληροφορίες από τη χώρα του καφέ αναφέρουν πως η βραζιλιάνικη ομάδα αξιώνει 8 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του 28χρονου παίκτη, ο οποίος ξεχώρισε τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Φλαμένγκο, μπορεί να σκοράρει και να ηγηθεί μίας άμυνας.

Στον Ολυμπιακό, πάντως, φαίνεται πως επικρατεί αισιοδοξία για την έκβαση της υπόθεσης, την οποία έχει αναλάβει προσωπικά ο μάνατζερ του Λέο Περέιρα, Ρικάρντο Σέιντ, ο οποίος στο παρελθόν είχε ασχοληθεί με τις αντίστοιχες υποθέσεις του Ροντινέι, του Ραφίνια αλλά και του Μάξι Λοβέρα.

