Η επιρροή του Σλούκα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού

Ο έγκριτος δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας δημοσίευσε την λίστα με τους 10 καλύτερους παίκτες της φετινής Ευρωλίγκας.

Ο πολύπειρος γκαρντ του τριφυλλιού βρίσκεται στην έβδομη θέση προσφέροντας στον Παναθηναϊκό 25,5 πόντους από δικές του ενέργειες και μόνο. Ο Κώστας Σλούκας αγωνίζεται με την φανέλα του τριφυλλιού για 26.51 και η επίδραση του στο παιχνίδι των πρασίνων είναι τεράστια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.