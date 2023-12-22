Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ στη Βενεζουέλα: «Έφυγε» 24χρονος διεθνής μπασκετμπολίστας

Στο πένθος βυθίστηκε η μπασκετική κοινότητα της Βενεζουέλας, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 24 ετών ο Γκάρλι Σόχο

Σόχο

Βαρύ πένθος για το μπάσκετ της Βενεζουέλας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γκάρλι Σόχο, σε ηλικία 24 ετών.

Σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας, ο διεθνής φόργουορντ ήταν μόνος του στο σπίτι και υπέστη επιληπτική κρίση, η οποία αποδείχτηκε μοιραία…

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Σόχο ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Βενεζουέλας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου μέτρησε πέντε ματς, έχοντας κατά μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ και μάλιστα ήταν ο πρώτος της σκόρερ στη διοργάνωση.

Στην καριέρα του αγωνίστηκε μόνο σε ομάδες της Λατινικής Αμερικής και εκτός από τη Βενεζουέλα, έπαιξε ακόμη σε Μεξικό και Αργεντινή. Τελευταίος του σταθμός ήταν οι Μπρόνκος ντε Καράκας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ Βενεζουέλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark