Βαρύ πένθος για το μπάσκετ της Βενεζουέλας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γκάρλι Σόχο, σε ηλικία 24 ετών.



Σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας, ο διεθνής φόργουορντ ήταν μόνος του στο σπίτι και υπέστη επιληπτική κρίση, η οποία αποδείχτηκε μοιραία…

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Σόχο ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Βενεζουέλας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου μέτρησε πέντε ματς, έχοντας κατά μέσο όρο 12,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ και μάλιστα ήταν ο πρώτος της σκόρερ στη διοργάνωση.



Στην καριέρα του αγωνίστηκε μόνο σε ομάδες της Λατινικής Αμερικής και εκτός από τη Βενεζουέλα, έπαιξε ακόμη σε Μεξικό και Αργεντινή. Τελευταίος του σταθμός ήταν οι Μπρόνκος ντε Καράκας.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Garly Sojo, miembro de nuestra Selección Nacional y extraordinario ser humano con gran proyección en el baloncesto. pic.twitter.com/Z2AgnYQiXp — FVB 🇻🇪🏀 (@FVBbasketball) December 22, 2023

