Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Λέο Περέιρα της Φλαμένγκο

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία ο Ολυμπιακός εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τον 27χρονο σέντερ μπακ της Φλαμένγκο, Λέο Περέιρα. Την είδηση μετέφερε στους 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος  

Pereira

Το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του 27χρονου σέντερ μπακ, Λέο Περέιρα από τη Φλαμένγκο εξέφρασε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία. Την είδηση μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος ο οποίος επεσήμανε ότι οι ερυθρόλευκοι ως γνωστό αναζητούν έναν κεντρικό αμυντικό, αλλά και πως οι Πειραιώτες έχουν ήδη κάνει μια μεταγραφή από την ομάδα της Βραζιλίας, τον Ροντινέι.

Ο Περέιρα ανήκει στη Φλαμένγκο από τον Ιανουάριο του 2020 όταν και είχε πάρει μεταγραφή από την Ατλέτικο Παραναένσε, έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο 2023 ο Περέιρα έχει αγωνιστεί σε 32 παιχνίδια πρωταθλήματος έχοντας σκοράρει και 3 φορές. Έχει επίσης, οκτώ παιχνίδια στο Κύπελλο Βραζιλίας και τέσσερα στο Λιμπερταδόρες. Συνολικά έχει λάβει μέρος σε 53 παιχνίδια φέτος.
 

Πηγή: sport-fm.gr

