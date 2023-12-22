Ντέμης για Παναθηναϊκό: «Το καλύτερο ματς του Ιωαννίδη με τον Βόλο - Έλεγε 'θα κερδίσουμε' με την απόδοσή του»

Τη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί του Βόλου αλλά και το γενικότερο φινάλε των «πρασίνων» στο 2023 συζήτησε με τον Βάιο Τσούτσικα στην εκπομπή «Fair Play» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Ντέμης Νικολαΐδης.



Όσον αφορά το ματς στο Πανθεσσαλικό, σχολίασε: «Είχε άγχος ο Παναθηναϊκός, έπαιζε σαν να ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Με εξαίρεση τον Ιωαννίδη, που ήταν όλη η ομάδα και είχε ψυχολογία νικητή, ήταν πολύ νευρικός και δεν ήξερε τι να κάνει με την μπάλα. Μου άρεσε ο Αράο ως στόπερ».

Συζητώντας για το αν οι «πράσινοι» χρειάζονται ενίσχυση τον Γενάρη, ανέφερε: «Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε σωστά αυτά που έπρεπε πέρυσι ώστε να εξαντλήσει τις δυνατότητές του και έχασε το πρωτάθλημα. Για να το κάνει φέτος, ίσως χρειάζεται ενίσχυση, ειδικά στα στόπερ».



Τέλος, σχετικά με το που κρίθηκε το ματς, επεσήμανε: «Ο Γιοβάνοβιτ δοκίμασε κάτι άλλο, είναι καλό να μην έχουν κολλήματα οι προπονητές. Έριξε στο ματς τον Γερεμέγεφ και έβγαλε λίγο πιο έξω τον Ιωαννίδη. Θα εξελίσσεται συνεχώς ο Ιωαννίδης, ήταν η καλύτερή του εμφάνιση αυτή με τον Βόλο. Ήταν αυτός που έλεγε "θα κερδίσουμε" με την απόδοση του».



