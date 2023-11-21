Η ΕΛ.ΑΣ. θα ζητήσει τη μετάθεση του ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός της 6ης Δεκεμβρίου

Τη μετάθεση της αρχικά προγραμματισμένης για τις 6 Δεκεμβρίου αναμέτρησης Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21:00), στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας θα ζητήσει εγγράφως η ΕΛ.ΑΣ. Η επέτειος της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου, καθώς και η άφιξη του προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στην Ελλάδα, στις 7 Δεκεμβρίου, για να συμμετάσχει στο Ανώτατο Συμβούλίο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, απαιτούν υψηλά μέτρα ασφαλείας και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο για την Αστυνομία να διαθέσει προσωπικό και για το ντέρμπι «αιωνίων» του Κυπέλλου.
Στις 7 Δεκεμβρίου διεξάγεται και ο αγώνας ΑΕΚ-Άρης και δεν αποκλείεται να υπάρξει αίτημα μετάθεσης και αυτού του αγώνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.