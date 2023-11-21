Η ΕΛ.ΑΣ. θα ζητήσει τη μετάθεση του ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός της 6ης Δεκεμβρίου

Τη μετάθεση της αρχικά προγραμματισμένης για τις 6 Δεκεμβρίου αναμέτρησης Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21:00), στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας θα ζητήσει εγγράφως η ΕΛ.ΑΣ. Η επέτειος της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου, καθώς και η άφιξη του προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στην Ελλάδα, στις 7 Δεκεμβρίου, για να συμμετάσχει στο Ανώτατο Συμβούλίο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, απαιτούν υψηλά μέτρα ασφαλείας και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο για την Αστυνομία να διαθέσει προσωπικό και για το ντέρμπι «αιωνίων» του Κυπέλλου.

Στις 7 Δεκεμβρίου διεξάγεται και ο αγώνας ΑΕΚ-Άρης και δεν αποκλείεται να υπάρξει αίτημα μετάθεσης και αυτού του αγώνα από την ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

