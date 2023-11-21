Διαμαρτύρεται για διαιτητικά λάθη σε πέντε παιχνίδια ο Ιωνικός: «Ζητάμε ίση αντιμετώπιση»

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την ΚΕΔ, υπόψην του Σταύρου Μάνταλου, απέστειλε ο Ιωνικός. Οι Νικαιώτες κάνουν λόγο για σοβαρά διαιτητικά λάθη σε πέντε φετινά παιχνίδια και δημοσίευσαν βίντεο με τις επίμαχες φάσεις.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ιωνικός παραθέτει οπτικό υλικό, με τα αποσπασματικά στιγμιότυπα από τα διαιτητικά λάθη σε βάρος της ομάδας μας.

Προς πρόεδρο & Μέλη ΚΕΔ,

Υπόψην κ. Σταύρου Μάνταλου,

Σας διαβιβάζουμε αποσπασματικά στιγμιότυπα από ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ σε βάρος της ομάδας μας και συγκεκριμένα από τις αναμετρήσεις κόντρα σε Ηλιούπολη, Διαγόρα Ρόδου, Καλαμάτα, Παναχαϊκή και Athens Kallithea FC.

Παραθέτουμε λοιπόν το παρακάτω βίντεο με τα στιγμιότυπα και τονίζουμε πως εμείς ΔΕΝ προβήκαμε σε καμία ανακοίνωση εις βάρος του κ. Φωτιά. Πλέον, αναμένουμε την ανάληψη των δικών σας ευθυνών και τον ορισμό διαιτητών που ΔΕΝ ΘΑ ΑΔΙΚΟΥΝ την ομάδα μας και ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

Ζητάμε μονάχα ίση αντιμετώπιση με όλες τις ομάδες, ώστε κάθε παιχνίδι να κρίνεται μόνο από τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο.

