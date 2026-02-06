Η bwin διακρίθηκε με 4 Ermis Awards για την καμπάνια «Γεννημένος δίπλα στη Θάλασσα»

Η bwin απέσπασε τέσσερις διακρίσεις στα Ermis Awards, τον κορυφαίο θεσμό δημιουργικής επικοινωνίας στην Ελλάδα, για την καμπάνια «Γεννημένος δίπλα στη Θάλασσα», που υλοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η καμπάνια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρία Frank & Fame, καθώς και τις εταιρίες παραγωγής STEFI και Rabbits, και διακρίθηκε στις εξής κατηγορίες:

• Silver – Film / TV & Cinema – Frank & Fame

• Bronze – Film / Online Film – Frank & Fame

• Silver – Παραγωγή Διαφημιστικών Ταινιών – STEFI

• Silver – Παραγωγή Μουσικής – Rabbits

Η δημιουργική προσέγγιση της καμπάνιας εστίασε στην ανάδειξη της ιστορίας, των αξιών και της διαχρονικής ταυτότητας του Ολυμπιακού, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν μέσα από μια σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση. Το περιεχόμενο ανέδειξε τη βαθιά σχέση του συλλόγου με το λιμάνι και τη θάλασσα του Πειραιά, μεταφέροντας στο κοινό την υπερηφάνεια, το πάθος και τη συλλογική μνήμη ενός αιώνα.

Ως Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η bwin είχε ενεργό ρόλο στη στρατηγική κατεύθυνση και την επικοινωνιακή αφήγηση της επετειακής καμπάνιας, επενδύοντας σταθερά σε συνεργασίες που συνδυάζουν δημιουργική αρτιότητα, πολιτισμικό βάθος και αυθεντικό storytelling.

Η διάκριση της καμπάνιας στα Ermis Awards επιβεβαιώνει τη δέσμευση της bwin να επενδύει σε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και ισχυρές δημιουργικές συνεργασίες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως brand με ξεκάθαρη επικοινωνιακή ταυτότητα και μακροπρόθεσμο όραμα.

