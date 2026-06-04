Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην «εφαρμογή εκεχειρίας», η οποία περιλαμβάνει την «πλήρη παύση» των πυρών της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση όλων των μελών της από τον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός», η οποία ωστόσο έχει αναγκαίες προϋποθέσεις «να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ» και «να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι», ανέφερε το κείμενο, που δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η συμφωνία έρχεται μετά τις απειλές της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει τις ενέργειές της στον Λίβανο - μια κίνηση που απειλεί να εκτροχιάσει τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Η συνεχιζόμενη εκεχειρία έχει παραβιαστεί επανειλημμένα, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις ανταλλαγές επιθέσεων.

Οι συνομιλίες της Τετάρτης διήρκεσαν σχεδόν εννέα ώρες και ήρθαν μετά από μια ολόκληρη ημέρα διπραγματεύσεων την Τρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Το Ισραήλ και ο Λίβανος «συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες μετά τις 22 Ιουνίου, με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας», ανέφερε η κοινή δήλωση, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ «συμφώνησαν να συνεχίσουν να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των μερών στο μεταξύ».

«Τα δυο μέρη συμφώνησαν να δημιουργήσουν άμεσα υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ πιλοτικές ζώνες στις οποίες θα ασκούν αποκλειστικό έλεγχο οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις, αποκλείοντας μη κρατικές δυνάμεις», συνέχισε το κείμενο, αναφερόμενο στο σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν.

Τα μέτρα αυτά, ανέφερε η ανακοίνωση, θα επιτρέψουν τα μέρη να «προχωρήσουν προς συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας».

«Όλες οι χώρες επαναβεβαίωσαν ότι το μέλλον των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου πρέπει να αποφασιστεί από τις δυο κυρίαρχες κυβερνήσεις. Απέρριψαν κάθε απόπειρα, από πλευράς οποιουδήποτε κράτους ή μη κρατικού παράγοντα, να θέσει υπό ομηρία το μέλλον του Λιβάνου», συνεχίζει το κείμενο, υπονοώντας το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν ακόμη να συμμετάσχουν σε επόμενο γύρο συνομιλιών την εβδομάδα που ξεκινά την 22η Ιουνίου ενόψει της σύναψης «συνολικής συμφωνίας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, «το Ισραήλ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η ασφάλειά του και ο σεβασμός της εδαφικής του ακεραιότητας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της διάλυσης των υποδομών της σε ολόκληρο τον Λίβανο».

«Ο Λίβανος επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα αμοιβαίου σεβασμού των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, την επείγουσα ανάγκη πλήρους εφαρμογής της παύσης των εχθροπραξιών, υπογραμμίζοντας τις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της πλήρους κρατικής κυριαρχίας», ανέφερε η ανακοίνωση. «Ο Λίβανος δεσμεύτηκε να ενισχύσει την ικανότητα των Λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο σε ολόκληρη τη χώρα».

Οι ΗΠΑ «υπογράμμισαν την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, με στόχο τη βελτίωση της ικανότητάς τους και την αποτελεσματική άσκηση της κυριαρχίας τους σε ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου», ανέφερε η ανακοίνωση.

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Πηγή: skai.gr

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