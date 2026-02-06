Παναθηναϊκός: Οι μαγικές στιγμές του Γιάγκουσιτς με την μπάλα στα πόδια

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του paopantou που πρώτο σας αποκάλυψε τη συμφωνία με τη Σλάβεν Μπελούπο.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, το νέο μεγάλο ταλέντο του κροατικού ποδοσφαίρου, προβάρει την πράσινη φανέλα και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Κροατία, αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για τις τελικές υπογραφές.

