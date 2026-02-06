«Τουλάχιστον 1,5 μήνα απλήρωτοι στη Μονακό - Σκέφτονται απεργία οι παίκτες»

Η κατάσταση στη Μονακό παραμένει έκρυθμη, με την ομάδα να είναι σε ελεύθερη πτώση μετά και τη δημοσιοποίηση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με το Meridian Sport, οι παίκτες της ομάδας του Πριγκιπάτου είναι τουλάχιστον ενάμιση μένα απλήρωτοι, κάτι που έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στα αποδυτήρια.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι αν δεν καταβληθεί άμεσα, ακόμη και ως το τέλος της ημέρας, ένα μέρος των δεδουλευμένων, εξετάζουν το ενδεχόμενο απεργίας, κάτι που αν συμβεί η Μονακό θα κατέβει με την εφηβική ομάδα στο προσεχές ματς πρωταθλήματος.

Ο ιδιοκτήτης, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, εξαιτίας του οποίου η Μονακό έχει τιμωρηθεί με μεταγραφικό ban και δεν μπορεί να αποκτήσει παίκτες.

Το Πριγκιπάτο προσφέρθηκε να βοηθήσει την κατάσταση και να αναλάβει τις τύχες της ομάδας, ωστόσο οι συζητήσεις για αυτό πήραν νέα αναβολή, καθώς από το επιτελείο του «παλατιού» ζητήθηκε επιπλέον χρόνος για να αναλύσουν τα οικονομικά δεδομένα και την όλη κατάσταση.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετρά πέντε σερί ήττες και έχει υποχωρήσει στην δέκατη θέση με 15-12.

