Ηλιόπουλος: «Ούτε έβρισα, ούτε απείλησα κανέναν - Προπαγάνδα και προβοκάτσια»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος απολογήθηκε αυτοπροσώπως το πρωί της Παρασκευής στο Πειθαρχικό Όργανο της Super League για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ ξεκαθάρισε πως ούτε έβρισε, ούτε απείλησε τον διαιτητή Μάκελι, αλλά και πως δεν έδειξε ασέβεια στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα προανήγγειλε μηνύσεις κατά του σταθμού MEGA για τα όσα ανέφεραν για εκείνον ότι έφτυσε τον Βάσκο τεχνικό των Πειραιωτών.

Τον Μάριο Ηλιόπουλο συνόδευαν ο δικηγόρος Χάρης Γρηγορίου και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ (και επίσης νομικός) Αλέξης Αλεξίου. Κινδυνεύει με τιμωρία με ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα για έναν ως τρεις μήνες ενώ αν κριθεί πως υπήρξε για εξύβριση διαιτητή, προβλέπεται απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικό χώρο, αποδυτήρια και γήπεδο για διάστημα μέχρι και έξι μηνών.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Κατ’ αρχάς είμαι με τρεις ώρες ύπνο. Τώρα είμαι 80% καλά. Σήμερα έχουν χαθεί οι αξίες η κουλτούρα και η ηθική. Μπήκα στο ποδόσφαιρο εξαιτίας του όρκου να φέρουμε τη νεολαία ξανά στα γήπεδα. Σήμερα είχα ομιλία στο 3ο Γυμνάσιο Φιλαδέλφειας το πρωί για το θέμα “όχι βία, όχι ναρκωτικά” σε μια διαδικασία με κουλτούρα, ηθική και ευ αγωνίζεσαι.

Οι παίκτες της ΑΕΚ είναι σαν παιδιά μου. Ο μεγαλύτερος παίκτης της ΑΕΚ είναι 25 χρόνια μικρότερός μου. Σε όλα τα γήπεδα που παίξαμε φέτος σε Ελλάδα και εξωτερικό, μπήκα μέσα στο γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα.

Το κάνω και στη Φιλαδέλφεια, και στα ελληνικά εκτός έδρας και στο εξωτερικό. Αυτή η αγκαλιά είναι ψυχής, πάθους και έμπνευσης. Την προηγούμενη φορά που ήρθα εδώ υπήρχε τυπικό θέμα με τη διαπίστευση. Όλοι οι πρόεδροι ή ιδιοκτήτες κατά 90% δεν φορούν. Εγώ φορώ πάντα.

Την Πέμπτη γίνεται ένας ορισμός με τον κύριο Μάκελι. Όλες οι εφημερίδες ήταν χαρούμενες. Μετά από μια ώρα με έπαιρναν σοβαροί άνθρωποι τηλέφωνο και μου λέγανε για το σκάνδαλο Μάκελι.

Ορίστε δημοσιεύματα. Ο κύριος Γκαγκάτσης ως CEO του ΠΑΟΚ μιλούσε για διαλεύκανση. Ένας Ολλανδός διαιτητής αυτοπροτάθηκε να σφυρίξει τον Απρίλιο του 2023 το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Είχε πει ο Μάκελι στον Μπένετ ότι θέλει να διαιτητεύσει το ντέρμπι. Ο Μπένετ του απάντησε ότι είναι δυνατόν να τον παίρνει και να του λέει ότι θέλει να σφυρίξει το ντέρμπι;

Μετά έγιναν κι άλλα σκάνδαλα που δεν θέλω να αναφερθώ. Πήρα τον κύριο Λανουά και του είπα έχουμε πρόβλημα. Του έστειλα τα δημοσιεύματα. Σας προσκομίζουμε τα δημοσιεύματα που στείλαμε στον Λανουά.

Λέει ο κύριος Λανουά. “Καταλαβαίνω τι λέτε, διαβεβαιώνω ότι θα είναι 50-50”. “Το τελευταίο διάστημα είχαμε προβλήματα κύριε Λανουά”. Του είπα ότι ίσως χρειαστεί να αλλάξει διαιτητή, αλλά του είπα ότι δεν θα κάνω τίποτα για να αλλάξει ο διαιτητής.

Παρακάλεσα τον κύριο Τσατάλη να μην αναφερθεί τίποτα απολύτως. Από σεβασμό. Ταυτόχρονα ο κύριος Λυσάνδρου πήρε τον κύριο Γκαγκάτση και του είπε τα ίδια. Και του ανέφερε την καταγγελία του και πρέπει να το έχετε δει στην ΕΠΟ, γιατί μπορείτε να το ελέγξετε.

Ο κύριος Γκαγκάτσης ανέφερε “ξέρω, υπάρχουν κι άλλες φήμες, αλλά μην ανησυχείτε κύριε Λυσάνδρου, όλα θα είναι όπως πρέπει”. Πήγα στον Μάκελι πριν από το ντέρμπι, παρουσία του κυρίου Καραπαπά.

Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια μαγική λέξη που λέγεται φιλοξενία. Σας βλέπω έξυπνο άνθρωπο, δεν θα κάνετε συμβιβασμό στην ακεραιότητά σας, αλλά υπάρχουν πολλές φήμες. Μου είπε μην ανησυχείτε, τα πράγματα θα είναι 50-50. Έχουμε τρεις διαβεβαιώσεις.

Στο τέλος του αγώνα το μόνο που δεν έκανα είναι να διαμαρτυρηθώ. Μα θα πείτε ότι μπήκατε μέσα εν εξάλλω. Δεν απείλησα, δεν έβρισα, δεν υπήρχαν βιαιοπραγίες. Είπα ότι αυτό είναι τρελό που συμβαίνει

Ουσιαστικά ήταν δήλωση μετά από τεράστια αγανάκτηση. Άλλοι στη δική μου θέση θα είχαν άλλα πράγματα, τουλάχιστον αυτό δείχνει ιστορία. Ξέρουμε για κάποιους που φτύνουν διαιτητές, για κάποιους που δέρνουν παίκτες.

Εγώ γιατί να βρίσω τον Μεντιλίμπαρ; Αυτός έκανε το μακελειό; Για ποιο λόγο να έχω πρόβλημα μαζί του; Ο μόνος που δεν έχω πρόβλημα είναι ο Μεντιλίμπαρ.

Επειδή έγινε προβοκάτσια και είπαν στο MEGA ότι είπα ντροπή στον Μεντιλίμπαρ και τον έφτυσα; Μόλις φύγω από εδώ θα πάω και θα υποβάλω μήνυση Έγινε προπαγάνδα και προβοκάτσια. Μόλις το έμαθα, είπα στον Τσατάλη, βγάλε αμέσως δήλωση του τι συνέβη.

Ο πατέρας μου ήταν το ίνδαλμά μου. Παρόμοιες κραυγές πόνου έβγαλα όταν κήδεψα τον πατέρα μου πριν τρία χρόνια. Τέτοιες κραυγές έβγαλα στο γήπεδο εκείνη τη μέρα επειδή δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα.

Ο πατέρας μου μού έλεγα να υπερασπίζω τις αρχές και τις αξίες μου χωρίς βία. Βία θα ήταν να απειλήσω ή να φτύσω. Επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια προπαγάνδα, μια προβοκάτσια εναντίον μου. Δεν θα τους αφήσω να βιάζουν τις αξίες μου, όπως έλεγε ο πατέρας μου.

Με πήρε η Original και άλλοι θεατές. Ένιωσαν ανακούφιση και δεν έγινε το παραμικρό. Πήρα και τους είπα πως εάν πέταγαν ένα κλαδάκι στο πούλμαν θα ήταν σαν να τα πέταγαν σε μένα. Αυτό το ξέσπασμα ήταν μια ανακούφιση για εκείνους».

Ο νομικός εκπρόσωπος της ΑΕΚ, Χάρης Γρηγορίου, είπε με τη σειρά του: «Το συμβάν έγινε 16 λεπτά μετά το τέλος του 90λεπτου. Ακούγονται διάφορα φίδια και υπερβολές, ο Ηλιόπουλος βγάζει πάντα διαπίστευση, ποτέ δεν έχει παρακωλύσει ροή αγώνα. Δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο, εκεί εμφανίζεται με τη λήξη του αγώνα. Έχει την ίδια διαπίστευση με τον Καραπαπά, την κόκκινη, και είναι στον αγωνιστικό χώρο όπως ήταν ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο Ηλιόπουλος είναι ο κυματοθραύστης, ο πυροσβέστης. Δεν είναι διαμαρτυρία, είναι μια αξιολογική κρίση ότι ήταν τρελό αυτό που έγινε. Η κόκκινη διαπίστευση του δίνει το δικαίωμα να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Εννοείται ότι δεν υπάρχει προπηλακισμός ή περιφρόνηση ή εμπαιγμός. Ζητάμε την απαλλαγή του είναι θέμα τιμής, το παραμικρό επεισόδιο δεν έγινε με τη συμπεριφορά του, στην ουσία αποκλιμάκωσε την ένταση».

Ο υπεύθυνος γραφείου Τύπου της ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης, αναφέρθηκε ως μάρτυρας, στα όσα είπε ο Ηλιόπουλος στον Χοσέ Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα. «Ήμουν μαζί με τον πρόεδρο και πηγαίναμε για τις δηλώσεις. Είπε ότι είναι ντροπή, του είπε η μεταφράστρια ότι δεν ξέρει ελληνικά και της απάντησε να του μεταφέρει ότι δε έχει κάτι μαζί του και ότι αυτό που έγινε ήταν η ντροπή του ποδοσφαίρου. Είδα να του μιλάει η μεταφράστρια και δεν είχε καμία αντίδραση».

