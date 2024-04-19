Η 5η αγωνιστική των play offs και η 6η αγωνιστική των play outs στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η κούρσα για τον φετινό τίτλο συνεχίζεται με το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ να έρχεται ζωντανά την Κυριακή (21/04) στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Συντονιστείτε στην αγαπημένη σας συχνότητα και ζήστε όλη την αγωνία της 5ης αγωνιστικής των play offs, όπου δεσπόζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στις 20:30, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League και τον «δικέφαλο» του βορρά να τα δίνει όλα για το πρωτάθλημα.
Προηγείται χρονικά η αναμέτρηση του Κλεάνθης Βικελίδης, όπου ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ σε ακόμη ένα σπουδαίο ματς στις 19:30, ενώ η δράση αρχίζει από τις 17:00, με τον άλλον διεκδικητή της κορυφής, Παναθηναϊκό, να έχει επικίνδυνη αποστολή στην έδρα της Λαμίας.
Φυσικά, μην ξεχνάτε και την 6η αγωνιστική των play outs, με τα παιχνίδια ΟΦΗ-Βόλος στις 18:30, Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός και Ατρόμητος-Κηφισιά στις 19:30 το Σάββατο (20/04) αλλά και Πανσερραϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα την Κυριακή στις 15:00.
Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για ρεπορτάζ, σχόλια και όπως πάντα, ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.
Όλα αυτά, ξέρετε πού! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
