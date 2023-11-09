H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Με Ρούμπεν και Βιλένα κόντρα στη Ρεν

Η Ρεν φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Europa League, στο «Ροαζόν Παρκ».



Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές των «πράσινων» οι οποίοι θα ξεκινήσουν κόντρα στην γαλλική ομάδα. Κάνοντας τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στη Λαμία.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Μπρινιόλι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Ρούμπεν, Βιλένα και Τσέριν θα παίξουν στον άξονα, με τους Παλάσιος-Μπερνάρ στα άκρα και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.