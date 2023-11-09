Ηρακλής: «Η εικόνα του Καυτανζογλείου προκαλεί θλίψη»

Την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με αντίπαλο τη Νίκη Βόλου (12/11, 15:00) για την 8η αγωνιστική της Superleague 2 συνεχίζει ο Ηρακλής, ο οποίος βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα του Βόρειου Ομίλου με 5 βαθμούς.



Με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο «Γηραιός», ενημέρωσε πως η σημερινή προπόνηση διεξήχθη στο γήπεδο της Τρίγλιας, εκεί όπου ο Σάκης Τσιώλης και οι παίκτες του συνέχισαν το πρόγραμμά τους.

Μάλιστα, ο Ηρακλής αναφέρθηκε μέσω της επίσημης σελίδας του στο γεγονός πως ο αγωνιστικός χώρος του Καυτανζογλείου Σταδίου έχει περιέλθει σε τραγική κατάσταση, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η εικόνα... προκαλεί θλίψη.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η προετοιμασία της ομάδας μας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, καθώς μπροστά της έχει το δύσκολο και άκρως απαιτητικό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, με αντίπαλο τη Νίκη, για την 8η αγωνιστική της Superleague 2.



Η σημερινή μεσημεριανή προπόνηση διεξήχθη στο γήπεδο της Τρίγλιας, με τους παίκτες της ομάδας μας αλλά και το τεχνικό τιμ να μένουν αρκετά ικανοποιημένοι από την εξαιρετική ποιότητα του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου, μία τελείως διαφορετική εικόνα απ’ αυτήν του Καυτανζογλείου Σταδίου, που προκαλεί θλίψη. Αποτέλεσμα ήταν η προπόνηση να πραγματοποιηθεί μέσα σε πολύ καλό και ευχάριστο κλίμα, με την διάθεση όλων να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αφού οι συνθήκες δουλειάς ήταν οι ιδανικές, όπως σχολίασαν άπαντες.



Το κύριο μέρος της προπόνησης περιελάμβανε οικογενειακό δίτερμα, στο οποίο το τεχνικό επιτελείο είχε τη δυνατότητα να δει στην εφαρμογή τους συστήματα, σχηματισμούς και επί μέρους τακτικές. Αρχικά, η προπονητική μονάδα ξεκίνησε με το γενικό μέρος της προθέρμανσης, όπου οι ποδοσφαιριστές εκτέλεσαν πρόγραμμα ευλυγισίας και συναρμογής, έπειτα πέρασαν στο ειδικό στάδιο όπου και προετοιμάστηκαν για το οικογενειακό δίτερμα, κυρίως μέσω ασκήσεων ταχύτητας και τεχνικής. Μετά το παιχνίδι, οι παίκτες εκτέλεσαν ασκήσεις με τελειώματα στις εστίες και ολοκλήρωσαν την προπονητική μονάδα με πρόγραμμα αποθεραπείας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.