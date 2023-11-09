Απειλές για τη σωματική του ακεραιότητα, τη δική του και της οικογένειάς του, δέχθηκε ο νέος «βασιλιάς» του μποντιμπίλντιγκ Ντέρεκ Λάνσφορντ αφότου «εκθρόνισε» τον Ιρανό προκάτοχό του Χάντι Τσούπαν, με τον οποίον σημειωτέον, έχουν τον ίδιο προπονητή (Χάνι Ράμπαντ).



Ο Ντέρεκ Λάνσφορντ στέφθηκε το Σάββατο νέος πρωταθλητής του Mr. Olympia για το 2023, της πρώτης της τάξει διοργάνωσης του μποντιμπίλντινγκ. Αντί να συνεχίσει τους πανηγυρισμούς, ο Λάνσφορντ απευθύνθηκε μέσω βίντεο για να απαντήσει στα πειλητικά σχόλια που λαμβάνει.

Μάλιστα, ο λογαριασμός Instagram του νέου πρωταθλητή «έπεσε» για ορισμένο διάστημα, πιθανότατα λόγω της «συρροής» σχολίων που έλαβε.

«Ελπίζω απλώς να μπορούμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον»



Ο 18ος πρωταθλητής του Mr. Olympia εκθείασε όλους τους αγωνιζόμενους την απόδοσή τους το Σαββατοκύριακο, αλλά ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για τη συμπεριφορά ορισμένων οπαδών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:



«ΘΕΛΩ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΤΕ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ. ΟΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ Ή ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ. ΑΥΤΟ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΑ ΟΡΙΑ.



»ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΧΩ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ Ή ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝ. ΑΠΛΑ ΖΗΤΩ ΝΑ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ BODY BUILDERS. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ Ή ΑΠΟ ΙΡΑΝ Ή ΑΠΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΠΙΣΤΕΥΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΝΤΟΥ».



Ο Λάνσφορντ συνέχισε να μιλά για τη σχέση του με τον Τσούπαν. Την επομένη της διοργάνωσης Mr. Olympia, οι δυο τους έκαναν μια φωτογράφιση για τον κοινό χορηγό τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.