Ο Κώστας Σλούκας αποθέωσε τον Εργκίν Αταμάν και τους συμπαίκτες του, χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό του 2009 ως την κορυφαία ομάδα… ever στην Euroleague και στάθηκε στην επιστροφή στα τελικά της διοργάνωσης μετά από 12 χρόνια.

Παράλληλα, στις δηλώσεις που έκανε ο αρχηγός του «τριφυλλιού» στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο του Final-4 του Βερολίνου, εξήγησε τι θα κρίνει τελικά τον νικητή και αποκάλυψε πότε θα σταματήσει το μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τους συμπαίκτες μου και τον οργανισμό. Ο Παναθηναϊκός ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο. Τα 12 χρόνια ήταν πολλά Δεν υπάρχει γνώση, όλοι είναι πεινασμένοι. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί», είπε αρχικά.

Για το αν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει πετύχει στα Final-4: «Είμαι πολύ τυχερός που σε μια καριέρα 12-13 χρόνων έχω αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες, όπως είναι και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ. Οι μεγάλες ομάδες προχωρούν και δεν μένουν σε πρόσωπα, γι’ αυτό είναι και εδώ. Για μένα είναι σαν το πρώτο Final 4, παλεύεις για το καλύτερο δυνατό, πρώτα στον ημιτελικό και αν τα καταφέρεις στον τελικό».

Για την Φενέρμπαχτσε και το που θα κριθεί ο ημιτελικός: «Έχω μεγάλο σεβασμό, η Φενέρ έχει σπουδαίο προπονητή και μεγάλους παίκτες. Πάντα προετοιμάζεται καλά. Το θέμα είναι πόσο θες να κερδίζεις, ποιος το θέλει περισσότερο και φυσικά κρίνονται τέτοια παιχνίδια από την προσωπικότητα των παικτών. Φυσικά και η τύχη παίζει ρόλο, ειδικά σε ένα ματς 40 λεπτών. Ελπίζω να την έχουμε με το μέρος μας».

Για την πίστη που έχει στην ομάδα του και εξέφρασε νωρίτερα ο Αταμάν: «Ο κόουτς Αταμάν είναι γενικότερα αισιόδοξος άνθρωπος, έχει αυτοπεποίθηση κι αυτό πηγάζει από τη δουλειά του. Από τις πρώτες μέρες που μιλήσαμε είχαμε πει ότι το πιστεύουμε. Όταν βλέπει ότι ο ηγέτης της ομάδας έχει τέτοια αυτοπεποίθηση, τραβά όλη την ομάδα προς τα εκεί. Και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρωλίγκας, εδώ που αξίζει να είναι».

Για την δεύτερη δική του παρουσία αλλά και του Παναθηναϊκού AKTOR στο Βερολίνο: «Ο Παναθηναϊκός το 2009 στο Βερολίνο ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Το 2016, πάλι στο Βερολίνο, χάναμε με 20 πόντους στο ημίχρονο, αλλά το γυρίσαμε με τη Φενέρ μέχρι να πάμε στην παράταση από το φόλοου του Κριάπα και τελικά χάσαμε. Θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή».

Για την παρουσία του ως αρχηγού του Παναθηναϊκού AKTOR: «Είναι απίστευτο για το ελληνικό μπάσκετ που οι δύο ομάδες είναι στο Final 4. Πέρσι το καλοκαίρι πήρα μια δύσκολη απόφαση για πολλούς λόγους, αλλά χαίρομαι που την πήρα. Για μένα μια λέξη είναι σημαντική, το κίνητρο. Όταν δεν έχω κίνητρο θα σταματήσω. Ο Παναθηναϊκός άξια βρίσκεται στο Final 4, δώδεκα χρόνια ήταν πολλά και ελπίζουμε για το καλύτερο».

