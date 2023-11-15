Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιατί ο ΑΟ Μυκόνου έστειλε έναν... πελεκάνο στη Marca

Η Marca παρουσίασε πώς θα ήταν τα γήπεδα των ομάδων της Ευρωλίγκας σύμφωνα με τα μνημεία των πόλεών τους, με τον ΑΟ Μυκόνου να απαντά στην ισπανική ιστοσελίδα με επικό τρόπο

Μύκονος

Το εξαιρετικό χιούμορ που διαθέτουν, αλλά και την καλώς εννοούμενη... τρέλα που κουβαλούν, έδειξαν για ακόμα μία φορά οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τα social media του ΑΟ Μυκόνου.

Με αφορμή το χθεσινό εξαιρετικό θέμα της «Marca» για το πώς θα έμοιαζαν τα γήπεδα των ομάδων της Ευρωλίγκας σύμφωνα με τα μνημεία των πόλεών τους, η ομάδα της Μυκόνου το... τερμάτισε.

Συγκεκριμένα, με ποστάρισμά του στο twitter, ο σύλλογος από το νησί των «ανέμων» απάντησε στην ισπανική ιστοσελίδα με επικό τρόπο, παρουσιάζοντας το δικό της γήπεδο με το σήμα κατατεθέν του νησιού, τον πελεκάνο.

«Marca, ξέχασες το καλύτερο γήπεδο, αλλά σε συγχωρούμε!», ήταν χαρακτηριστικά μήνυμα της ΑΟ Μυκόνου με το οποίο συνόδευσε την επική αυτή φωτογραφία.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ Μύκονος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark