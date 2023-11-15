Γιατί ο ΑΟ Μυκόνου έστειλε έναν... πελεκάνο στη Marca

Το εξαιρετικό χιούμορ που διαθέτουν, αλλά και την καλώς εννοούμενη... τρέλα που κουβαλούν, έδειξαν για ακόμα μία φορά οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τα social media του ΑΟ Μυκόνου.

Με αφορμή το χθεσινό εξαιρετικό θέμα της «Marca» για το πώς θα έμοιαζαν τα γήπεδα των ομάδων της Ευρωλίγκας σύμφωνα με τα μνημεία των πόλεών τους, η ομάδα της Μυκόνου το... τερμάτισε.

Συγκεκριμένα, με ποστάρισμά του στο twitter, ο σύλλογος από το νησί των «ανέμων» απάντησε στην ισπανική ιστοσελίδα με επικό τρόπο, παρουσιάζοντας το δικό της γήπεδο με το σήμα κατατεθέν του νησιού, τον πελεκάνο.

«Marca, ξέχασες το καλύτερο γήπεδο, αλλά σε συγχωρούμε!», ήταν χαρακτηριστικά μήνυμα της ΑΟ Μυκόνου με το οποίο συνόδευσε την επική αυτή φωτογραφία.

