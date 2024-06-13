Πώς θα αντιδράσει ένας Ολλανδός ή ένας Ελβετός στην επαφή με το …χνούδι στο κτήμα με τα ροδάκινα κάτω από τριάντα πέντε βαθμούς Κελσίου; Ένας Δανός αν κουβαλήσει κουβάδες γεμάτους νεκταρίνια από τη μια άκρη του χωραφιού στην άλλη; Ένας Άγγλος αν ποτίσει καρπούζια και ένας Αμερικάνος αν φυτέψει δέντρα, αν «πατήσει» σταφύλια, μαζέψει ελιές και μάθει πως παράγεται το ελαιόλαδο; Σε αυτά και άλλα ερωτήματα θα μπορούν να απαντήσουν σε λίγο καιρό οι τουρίστες που θα γίνουν αγρότες για μια ή και περισσότερες μέρες, θα μάθουν τα μυστικά της αγροτικής ζωής και όλα αυτά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών, αρκεί να κλείσουν τις θέσεις τους μέσω εφαρμογών σε ειδικές πλατφόρμες που προωθούν τον βιωματικό τουρισμό.

Οι πρώτες επαφές έχουν ήδη γίνει και ο στόχος των ανθρώπων που διαχειρίζονται το πλάνο και τον σχεδιασμό των δράσεων στο αγρόκτημα είναι να ενισχύσουν το κομμάτι αυτό του τουρισμού. Οι ξένοι, από την πλευρά τους, θα γίνουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, παραγωγοί, θα καταγράφουν τις εμπειρίες τους με κάμερες και είναι πιθανόν να γεμίσουν - γιατί όχι - και το τικ τοκ με άρωμα αγροτικής Ελλάδας.

Το καλοκαίρι είναι εξάλλου, όπως επισημαίνουν όσοι…τρέχουν τον βιωματικό τουρισμό, η ιδανική περίοδος καθώς υπάρχουν πολλές γεωργικές εργασίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η συγκομιδή ροδάκινου στη βόρεια Ελλάδα, ντομάτας στη Δράμα, καρπουζιού στο Κιλκίς την Κρήτη και σε πολλές ακόμη περιοχές. Επομένως, είναι πολλές και οι δραστηριότητες στις οποίες οι εισερχόμενοι τουρίστες αγρότες θα μπορούσαν να… ενσωματωθούν και να συμμετάσχουν σε πραγματικό χρόνο και κανονικές συνθήκες.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Παύλος Βασιλειάδης, CEO της ψηφιακής πλατφόρμας Upiria που επικεντρώνεται στον βιωματικό τουρισμό και φέρνει κοντά ταξιδιώτες που αναζητούν την εμπειρία και την περιπέτεια και παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον βιωματικό τουρισμό, σημειώνει, ότι όσοι τον επιλέξουν θα γίνουν … κανονικοί αγρότες, θα ιδρώσουν τη φανέλα και σίγουρα θα πανηγυρίσουν την κάθε selfie που θα τραβήξουν.

«Παλιότερα στην Κεντρική Μακεδονία, τουρίστες από χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης έφταναν ως τον κάμπο της Βέροιας και συνδύαζαν το τερπνόν μετά του ωφελίμου: διακοπές και μάζεμα ροδάκινων. Όχι, μόνο ως εμπειρία αλλά και ως κάλυψη μέρους των εξόδων τους για τις διακοπές. Δεν μιλάμε γι' αυτήν την αναβίωση της συγκεκριμένης πρακτικής αλλά για “τουρισμό στο χωράφι” και δραστηριότητες συναφείς» σημειώνει ο κ. Βασιλειάδης που κάνει και τις επαφές με τοπικούς φορείς, ξενοδόχους και παραγωγούς, για το πλήρες πακέτο των βιωματικών διακοπών.

Σε ποιους προορισμούς θα λάβει χώρα ο αγροτουρισμός

Από την Πέλλα, την Ημαθία, τα Ιωάννινα, την Ξάνθη και την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη και όλα τα νησιά, σχεδόν όλες οι περιοχές της χώρας αποτελούν εν δυνάμει προορισμούς όπου θα μπορούν οι τουρίστες, εκτός από τις βουτιές στις παραλίες ή τις ξεναγήσεις στα μνημεία, να βάλουν γαλότσες και ρούχα για χωράφι και να ζήσουν μέσα στη φύση και την παραγωγή. Να μυρίσουν τη φρεσκοκομμένη ντομάτα, να πιουν νερό από το παγούρι με τον φελλό και να γευτούν και το φρεσκοκομμένο ψωμί, λένε οι άνθρωποι του βιωματικού τουρισμού που κερδίζει έδαφος κάθε σεζόν όλο και περισσότερο.

«Οι τουρίστες που θέλουν να γίνουν αγρότες και γενικά να είναι κοντά στη φύση και τις διαδικασίες παραγωγής όλο και αυξάνονται. Πριν λίγα χρόνια είχαν ξεκινήσει με αλιεία και τώρα επεκτείνονται μακριά και από τη θάλασσα. Έχουμε δει στο παρελθόν ξένους για ψάρεμα με καΐκι στο Μεσσηνιακό κόλπο, κυνήγι τρούφας στην ηπειρωτική Ελλάδα, πεζοπορία στον Όλυμπο και στα Τζουμέρκα, αναρρίχηση, ποδηλασία σε ειδικές διαδρομές, οινογαστρονομία στους δρόμους του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας, τώρα πάμε και σε μάζεμα καλοκαιρινών καρπών, γευσιγνωσία λαδιού και πολλά ακόμη …» δηλώνει ο κ. Βασιλειάδης.

Στη Θεσσαλία τα πρώτα γυρίσματα για την παρουσίαση του...τουρισμού στο αγρόκτημα

Για τον βιωματικό τουρισμό η εταιρεία Upiria πρόσφατα έτρεξε ένα project στη Θεσσαλία, συγκεκριμένα για τον ελαιοτουρισμό, σε συνεργασία με τη Μediterrolio Olive Oil Brands, που δημιούργησε και μια καινοτόμα πλατφόρμα με έναν παγκόσμιο χάρτη λαδιού και ασχολείται με θέματα για το λάδι σε όλον τον κόσμο.

«Ο ελαιοτουρισμός στη Μεσόγειο αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. H παραγωγή ελιάς και λαδιού είναι από τις αρχαιότερες ασχολίες στην Ελλάδα, πραγματική «ευλογία» για τη γεωργία, την οικονομία και τη διατροφή μας και μπορεί να γίνει κι ευλογία και για τον τουρισμό μας από τους ταξιδιώτες που θέλουν να βιώσουν αυτήν την εμπειρία μαζέματος ελιάς και παραγωγής του λαδιού. Είναι τουρίστες που έχουν ανακαλύψει τα μονοπάτια της ελιάς στην Ισπανία, την Ιταλία κι άλλες μεσογειακές χώρες και όπως έχουν ανακαλύψει τις ακτές μας, τη μοναδική φύση των ελληνικών βουνών έρχονται να νιώσουν τώρα μοναδικές εμπειρίες και ως ένα βαθμό και μια… περιπέτεια με την ιδιότητα του “τουρίστα αγρότη”» δηλώνει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο Δημήτρης Μπέσιος, υπεύθυνος της εταιρείας για τo ελαιόλαδο.

Μάλιστα έχει ξεκινήσει η προβολή του εγχειρήματος με ένα τηλεοπτικό γύρισμα - ντοκιμαντέρ το οποίο μπορούν να δουν οι τουρίστες και να ξεναγηθούν εξ αποστάσεως μέσω του οπτικοακουστικού υλικού στο χώρο, πριν επισκεφτούν την περιοχή και ..κάνουν ζωντανά το πρόγραμμά του.

«Κάναμε τα πρώτα γυρίσματα στην πολύπαθη Θεσσαλία. Σε μια περιοχή ανάμεσα στο Πήλιο και τον Όλυμπο με εικόνες μαγικές και τη φύση σε απόλυτη ομορφιά, έχουμε καρέ- καρέ τα όσα θα δουν οι ξένοι στην περιοχή. Στόχος είναι να γίνονται δράσεις κυρίως την περίοδο της συγκομιδής, από τον Οκτώβριο» σημειώνει.

Στην περιοχή μάλιστα βρίσκεται και το μοναδικό μουσείο λαδιού, όπου οι τουρίστες θα δουν παλιά βαρέλια, οικοσκευές μιας άλλης εποχής και θα φύγουν και με ένα μπουκαλάκι λάδι από την περιοχή ως σουβενίρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

