«Η προεκλογική καμπάνια ήταν μια συλλογική προσπάθεια», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και πρόσθεσε:

«Ο πρόεδρος του κόμματος πήγε κυριολεκτικά παντού, σε κάθε περιοχή της χώρας. Και όταν μιλάμε ειδικά για προεκλογική περίοδο, εκ των πραγμάτων ο ηγέτης είναι αυτός που δίνει τον τόνο. Η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος θα γίνει συντεταγμένα. Σε γενικές γραμμές, ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε καλά στα μεγάλα αστικά κέντρα, ωστόσο είχε πρόβλημα σε ορισμένα κομμάτια της περιφέρειας».

Για τον οδικό χάρτη του ΣΥΡΙΖΑ και τις διεργασίες στην Αριστερά και Κεντροαριστερά ανέφερε:

«Ο Στέφανος Κασσελάκης θα παρουσιάσει έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για το πώς θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρωταγωνιστική δύναμη της Κεντροαριστεράς, με ορίζοντα το καταστατικό συνέδριο στις αρχές Οκτωβρίου. Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε το ΠΑΣΟΚ υπό τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε ένα άνοιγμα σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ομάδων. Σκοπός του ΣΥΡΙΖΑ είναι να ενώσει όλες τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, που νιώθουν ότι εφάπτονται αξιακά με τον ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να συμπορευτούν μαζί του. Το ζήτημα αυτό θα αποσαφηνιστεί πλήρως στο καταστατικό συνέδριο του κόμματος».

Διευκρίνισε ακόμη ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητά ούτε τη διάλυση των υπαρχόντων σχηματισμών ούτε τη δημιουργία νέων. Το κόμμα θα διατηρήσει την αυτονομία του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ηγεσία η οποία εκλέχτηκε πρόσφατα και με αυτή θα προχωρήσει. Δεν συζητάμε ούτε για νέα ηγεσία ούτε για νέο φορέα.

Στο πλαίσιο της αυτοτέλειας του ΣΥΡΙΖΑ, οι συνεργασίες, προφανώς, δεν αποκλείονται. Κανένας δεν θέλει να φύγει κανείς. Ο Στέφανος Κασσελάκης είπε το αυτονόητο, ότι αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά ή δεν συμφωνεί με τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος, είναι δικό του θέμα να αποφασίσει τι θα κάνει».

Η κ. Κεχαγιά εξέφρασε την ένσταση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την πρόωρη αποπληρωμή ύψους 8 δισ. ευρώ του χρέους της χώρας και εξήγησε: «για ποιο λόγο να κάνει αυτή την επιλογή, σε μια περίοδο που τα επιτόκια διεθνώς μειώνονται; Θα μπορούσαμε να περιμένουμε, ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα επιτόκια;».

Για το ινστιτούτο που προανήγγειλε ο Στέφανος Κασσελάκης, σημείωσε ότι θα έχει διπλή έδρα, στην Αθήνα και στην Νέα Υόρκη και πρόσθεσε:

«Ο βασικός του στόχος είναι η συγκρότηση της προοδευτικής ατζέντας στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ζήτημα εξαιρετικά επείγον λόγω και της ανόδου της άκρας Δεξιάς που σημειώθηκε πανευρωπαϊκά στις πρόσφατες κάλπες. Τα θέματα με το οποία θα ασχολείται το ινστιτούτο αφορούν ολόκληρη την προοδευτική ατζέντα: από τη μετανάστευση και τις κοινωνικές ανισότητες μέχρι και την Παλαιστίνη, για την οποία η Ευρώπη πρέπει να πάρει θέση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

