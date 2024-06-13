Σε μια νέα επένδυση προχώρησε ο Όμιλος ΟΤΕ, δημιουργώντας IT Hub στον Βόλο. Το νέο IT Hub έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του και για τη στελέχωσή του επιλέχθηκαν απόφοιτοι του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλύπτοντας τις ειδικότητες IT Business Systems Developer, Software Developer και IT Business Analyst.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου ΟΤΕ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Πολυτεχνική Σχολή -Βόλος, Τμήμα Ψηφιακών συστημάτων-Λάρισα, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών-Λαμία), η οποία εκτείνεται σε τομείς έρευνας και καινοτομίας, απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Το κέντρο θα καλύψει ανάγκες ΙΤ του ΟΤΕ, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφορικής τόσο για τον ίδιο τον Όμιλο, όσο και για έργα Τεχνολογίας που αναλαμβάνει για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Έως το τέλος του χρόνου το στελεχιακό δυναμικό του IT Hub θα ενισχυθεί, ενώ παράλληλα θα ενδυναμωθεί το κομμάτι της πρακτικής άσκησης, δίνοντας την ευκαιρία σε ταλαντούχους νέους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στη μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας της χώρας.

Το IT Hub στεγάζεται σε σύγχρονα γραφεία, στο κέντρο της πόλης του Βόλου, τα οποία διαθέτουν εξοπλισμό και ψηφιακά εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, που εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες των εργαζομένων. Επιπλέον, για τους ανθρώπους του IT Hub έχει σχεδιαστεί ένα ειδικό πλάνο εξέλιξης και ανάπτυξης, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα IT Next Gen Academy της COSMOTE. Τέλος, έχει προγραμματιστεί η επίσκεψή τους στο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, με στόχο να υλοποιήσουν ένα μέρος της εκπαίδευσης τους, να γνωρίσουν καλύτερα τους συναδέλφους τους στην Αθήνα και κατ’ επέκταση τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί εργοδότη επιλογής για τους ανθρώπους με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες, έχοντας προσλάβει τα τελευταία 2 χρόνια περισσότερους από 450 εργαζόμενους, με ψηφιακές και τεχνικές δεξιότητες. Το IT Hub στον Βόλο αναμένεται να δημιουργήσει αξία τόσο για την εταιρεία και τους ανθρώπους του, όσο και για την τοπική κοινωνία. Στόχος του Ομίλου είναι να δημιουργήσει κι άλλα κέντρα πληροφορικής στην ελληνική περιφέρεια, δίνοντας ευκαιρίες και σε άλλους ανθρώπους να απασχοληθούν στον τομέα της τεχνολογίας μένοντας στον τόπο τους.



