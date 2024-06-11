Ανακοίνωση-απάντηση στην προηγούμενη του Παναθηναϊκού από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.



Οι «ερυθρόλευκοι» χαρακτηρίζουν προκλητική την ανακοίνωση του «τριφυλλιού» και τονίζουν πως είναι «σαφές ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ομάδα τους και επιστρατεύουν πλέον κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο για να πετύχουν πάση θυσία τον στόχο τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες υποστηρίζουν πως δεν δέχονται υποδείξεις από ανθρώπους σαν τονο και αναφέρουν πως ηκαι η διοίκησή της «έχουν αποδείξει στην πράξη τις αρχές και το όραμα που πρεσβεύουν».Τέλος, καλούν τον κόσμο να έχει υποδειγματική συμπεριφορά στο Game 4 και καταλήγει πως «η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος θα λάβουν έτσι, αποκλειστικά εντός του αγωνιστικού χώρου, την απάντηση που φοβούνται και περιμένουν».Ενόψει του αυριανού τέταρτου τελικού του πρωταθλήματος είναι σαφές πλέον πως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα οργανωμένο σχέδιο πρόκλησης και αποπροσανατολισμού της ομάδας μας, των αθλητών και των φιλάθλων μας με την προαναγγελθείσα παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο Σ.Ε.Φ. και την προκλητική ανακοίνωσή τους που είδε νωρίτερα το φως της δημοσιότητας.Είναι σαφές ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ομάδα τους και επιστρατεύουν πλέον κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο για να πετύχουν πάση θυσία τον στόχο τους.Πώς αλλιώς να εξηγήσεις την παρουσία στο γήπεδο της ομάδας μας, στον πλέον κρίσιμο τελικό, ενός ανθρώπου που δεν δίνει το παρών στους τελικούς που διεξάγονται στην έδρα της ομάδας του;Πώς αλλιώς να εξηγήσεις τις υποκριτικές «νουθεσίες» της αντίπαλης Κ.Α.Ε. για τη «διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα», όταν πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος καθύβρισε με το γνωστό χυδαίο ύφος του την Κυβέρνηση, τις αθλητικές αρχές και τους διαιτητές των αγώνων, υποκινώντας ρητά και ξεκάθαρα τη βία που υποκριτικά τώρα φέρεται να καταδικάζει;Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και η Διοίκησή της δεν δέχονται υποδείξεις από αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν αποδείξει στην πράξη τις αρχές και το όραμα που πρεσβεύουν και πράττουν πάντοτε αυτά που τους αναλογούν για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, παρ’ όλες τις προκλήσεις.Για την προστασία του αθλήματος από τις παραβατικές και αντιαθλητικές συμπεριφορές του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει προσφύγει σε όλες τις δικαστικές και θεσμικές αρχές, ζητώντας την εφαρμογή του Νόμου.Καλούμε τις χιλιάδες των φιλάθλων μας να μην απαντήσουν στις προκλήσεις που είναι βέβαιο και προσχεδιασμένο ότι θα αντιμετωπίσουμε. ΜΟΝΟ με τη ΦΩΝΗ, το ΠΑΘΟΣ και την ΑΓΑΠΗ μας θα σπρώξουμε την ομάδα μας στη δίκαιη κατάκτηση του πρωταθλήματος.Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος θα λάβουν έτσι, αποκλειστικά εντός του αγωνιστικού χώρου, την απάντηση που φοβούνται και περιμένουν.

