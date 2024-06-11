Ποια είναι η εταιρεία Λάβδας που εξαγόρασε η ΙΟΝ 

Ξεκίνησε ως μια μικρή μονάδα στον Κεραμεικό για να φτάσει σήμερα, 71 χρόνια αργότερα, να αποτελεί σημαντικό παίκτη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις 35 ξένες αγορές που έχει παρουσία.

Τα προϊόντα της δεν ταξιδεύουν απλά στον χρόνο, αλλά εξελίσσονται, καινοτομούν και ανταποκρίνονται στις τάσεις της κάθε εποχής. Οι παραδοσιακές πολύχρωμες καραμέλες μπίλιες, που βρισκόντουσαν χωρίς περιτύλιγμα μέσα στις μεγάλες γυάλες των καταστημάτων που πουλούσαν τρόφιμα και ζαχαρωτά πριν από αρκετές δεκαετίες, σήμερα έχουν αντικατασταθεί (και) από καραμέλες και σοκολάτες χωρίς ζάχαρη.

Ο λόγος για την ιστορική εταιρεία Λάβδας,τα προϊόντα της οποίας ξυπνούν γλυκές μνήμες και που εξαγοράστηκε από την επίσης ιστορική ΙΟΝ.

Η πορεία

Ήταν το 1953 όταν ο Φάνης Λάβδας και ο Γιώργος Παλαιολόγος αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια μικρή εταιρεία ζαχαρωδών. Έτσι, ιδρύεται η Παλλάς, από τα αρχικά των επωνύμων των δύο ιδρυτών (Παλ από το Παλαιολόγος και Λα από το Λάβδας) και στήνεται το μικρό εργαστήριο στην οδό Κεραμεικού.

Το 1958 αποχωρεί ο Γιώργος Παλαιολόγος και η εταιρεία, η οποία στην πορεία μετονομάστηκε σε “Λάβδας” περνάει εξολοκλήρου στον Φάνη Λάβδα.

Το εργαστήριο μεταφέρεται από τον Κεραμεικό στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου στο Γουδί και την επόμενη χρονιά συναντάει μια τεράστια επιτυχία με τις καραμέλες γάλακτος, με την πλούσια γεύση βουτύρου και τη χαρακτηριστική αγελαδίτσα στο χρυσό περιτύλιγμα.

Έκτοτε η εταιρεία σημειώνει τη μια εμπορική επιτυχία μετά την άλλη. Μια ακόμη χρονιά σταθμός ήταν το 1991, όταν η Λάβδας κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και παγκοσμίως, τις σκληρές καραμέλες με γέμιση κρέμας Éclair, προϊόν με το οποίο έκανε το ντεμπούτο της στις αγορές του εξωτερικού.

Ακολουθούν κι άλλα εξίσου επιτυχημένα και “καινοτόμα” προϊόντα: οι καραμέλες ζελεδάκια Jelly pop & Super Jelly, οι καραμέλες "τσάρλεστον", το brand Geneva (μια ολοκληρωμένη σειρά από σοκολατάκια και πραλίνες premium ποιότητας), βιολογικές καραμέλες κ.ά. αλλά και προϊόντα χωρίς ζάχαρη.

Στο μεταξύ έχει δημιουργηθεί νέο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο (όπου βρίσκονται οι παραγωγικές μονάδες της Λάβδας έως και σήμερα) όπου προστίθενται συνεχώς νέες γραμμές παραγωγής.

Tα τελευταία χρόνια η Λάβδας έχει εισχωρήσει στις αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Ασίας και των Αραβικών κρατών όπου απευθύνει περισσότερο από το 50% των προϊόντων της. Τελευταία μεγάλη επιτυχία αποτελεί η δημιουργία του προϊόντος ZERO.

Το όραμα

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της “το όραμά μας είναι να δημιουργούμε μικρές καθημερινές στιγμές ευχαρίστησης. Αυτό κάνουν οι απολαυστικές καραμέλες μας. Είναι η επανασύνδεση με τις αθώες παιδικές μας στιγμές και η γλυκιά απόδραση από την καθημερινότητα.”

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει διαρκώς μέσα από την καινοτομία να προσφέρει νέα ποιοτικά προϊόντα, ενώ συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα με υπευθυνότητα και προοπτική, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση και ανάπτυξη της ηγετικής της θέσης. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της, με στόχο να εδραιωθεί ως ένας σημαντικός παίκτης στις 35 ξένες αγορές που δραστηριοποιείται.

Τα οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, όπως είναι αναρτημένες στο ΓΕΜΗ, ο τζίρος της στη χρήση 2022 ανήλθε σε 24.423.530,29 ευρώ. Επίσης, στη χρήση πραγματοποιήθηκαν κέρδη που ανέρχονται στο ποσό των 806.135,24 ευρώ έναντι ζημιών 274.736,80 ευρώ της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Τέλος, σημειώνεται πως την εταιρεία σήμερα τρέχουν οι γιοι του Φάνη Λάβδα, Μιχάλης και Αλέξανδρος.

