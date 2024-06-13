Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ είναι έτοιμες να αναλάβουν πιο αυστηρή δράση απέναντι στους Ρώσους κατασκόπους στις χώρες της Συμμαχίας απαντώντας σε μια εκστρατεία εχθρικών δραστηριοτήτων από τη Μόσχα που περιλαμβάνουν πράξεις δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεις, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

"Έχουμε δει αρκετά παραδείγματα δολιοφθοράς, απόπειρας εμπρησμών ή κυβερνοεπιθέσεων, παραπληροφόρησης", δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως η σύνοδος των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες αργότερα σήμερα θα "ασχοληθεί με τη ρωσική εκστρατεία εχθρικών δραστηριοτήτων εναντίον συμμάχων του ΝΑΤΟ".

Ο Στόλτενμπεργκ είπε πως οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τις επιλογές που έχει το ΝΑΤΟ προκειμένου να απαντήσει, περιλαμβανομένης της προστασίας κρίσιμης σημασίας θαλάσσιων υποδομών και υποδομών στον κυβερνοχώρο, και επίσης "αυστηρότερους περιορισμούς στο προσωπικό των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών σε όλη τη Συμμαχία".

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα πως η Γαλλία θα παραμείνει ένας "στέρεος και σημαντικός" σύμμαχος όποια κι αν είναι η επόμενη κυβέρνησή της.

"Περιμένω πως η Γαλλία θα παραμείνει ένας στέρεος και σημαντικός σύμμαχος στο μέλλον", είπε ο Στόλτενμπεργκ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενες ανησυχίες για το αποτέλεσμα των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

"Η εμπειρία αποδεικνύει πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κατάφερναν πάντα να παραμένουν ενωμένοι όποια κόμματα κι αν βρίσκονταν στην εξουσία, όποιες πλειοψηφίες στα κοινοβούλια", πρόσθεσε.

Το κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν, που αναδείχθηκε πρώτο στις ευρωεκλογές στη Γαλλία, εξακολουθεί να υποστηρίζει την έξοδο της Γαλλίας από την ενοποιημένη διοίκηση της Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ωστόσο πως η αποχώρηση αυτή εξαρτάται στο εξής από τη "σταθεροποίηση" της "κατάστασης στην Ουκρανία".

Χθες, Τετάρτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε την αμφισημία του RN απέναντι στη Ρωσία, και την επιθυμία του "να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ".

Η Γαλλία είχε αποχωρήσει από την ενοποιημένη διοίκηση του ΝΑΤΟ το 1966, υπό την προεδρία του Σαρλ ντε Γκολ, στο όνομα της εθνικής κυριαρχίας, και επανεντάχθηκε σε αυτήν το 2007 με επιθυμία του τότε προέδρου της Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

