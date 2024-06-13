Λογαριασμός
Την Τρίτη 18 Ιουνίου οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του ΣΕΒ

Σε διαφορετική ημερομηνία η ανοικτή εκδήλωση στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΣΕΒ

Την ερχόμενη Τρίτη 18 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης (Διοικητικό και Γενικό Συμβούλιο) στον ΣΕΒ, στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε ο ΣΕΒ, η καθιερωμένη ανοικτή εκδήλωση, στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί σε διαφορετική ημερομηνία.

Πηγή: skai.gr

