Σήμερα Πέμπτη, αίθριος καιρός, και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί 3 με 5, και πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 40 με 42 και τοπικά έως 43 βαθμούς.

Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Επίσης, στα Κεντρικά και Βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι Βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη στα 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Το Σ/Κ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα , και θα επανέλθει πρόσκαιρα σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και οι Β άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Αττική

Καιρός σήμερα: Αίθριος, με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα Δυτικά μέχρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 40 με 42 βαθμούς, στα παραθαλάσσια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.