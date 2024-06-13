Ένα υγιέστατο αγοράκι γέννησε η 39χρονη Ειρήνη Κόκα, η οποία είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Το Σάββατο 8 Ιουνίου έφερε στον κόσμο με καισαρική τομή το αγοράκι, βάρους 3 κιλών και 20 γραμμαρίων.

Πρόκειται για μία γυναίκα, η οποία πριν από 16 χρόνια διαγνώστηκε με αιματολογικό καρκίνο, λέμφωμα Hodgkins, και υπεβλήθη σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Το 2013 επανεμφανίστηκε ο συγκεκριμένος αιματολογικός καρκίνος, μόνο που αυτήν τη φορά πριν προβεί στα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα για την καταπολέμησή του προνόησε να καταφύγει σε κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού προκειμένου να προασπίσει και να διατηρήσει τη γονιμότητά της.

Το 2021 και μετά την αποθεραπεία της επέστρεψε για τη μεταμόσχευση του κρυοσυντηρημένου φλοιού των ωοθηκών της στις μη λειτουργικές πλέον ωοθήκες της, ώστε να επαναφέρει τη γονιμότητά της. Το κορυφαίο ιατρικό γεγονός, ως προς το χειρουργικό μέρος, πραγματοποιήθηκε στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ από εξειδικευμένους γιατρούς και κλινικούς εμβρυολόγους της κλινικής, μαζί με την τιμητική και ουσιαστική παρουσία ομάδας εξειδικευμένων ιατρών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νορβηγίας (Oslo University Hospital), με επικεφαλής τον καθηγητή και διευθυντή του Τμήματος Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Peter Zoltan Fedorcsak και την Ελληνίδα κλινική εμβρυολόγο, διευθύντρια του Εργαστηρίου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Μαρία Μπίμπα. Ακόνη μία πρωτοπορία αυτής της σπουδαίας προσπάθειας ήταν ότι μεταδόθηκε σε ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση από την αίθουσα του χειρουργείου της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ σε 13 δημόσια νοσοκομεία της χώρας προκειμένου να παρακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες γιατροί όλη τη διαδικασία.

Μετά από 1,5 χρόνο επαναλειτουργίας των ωοθηκών της και έχοντας συλλέξει ωάρια που γονιμοποιήθηκαν με το σπέρμα του συζύγου της, η κ. Κόκα πραγματοποίησε εμβρυομεταφορά δύο εμβρύων στο στάδιο της βλαστοκύστης στις 5 Οκτωβρίου του 2023.

Ο γιατρός της και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, δήλωσε: «Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά επετεύχθη εγκυμοσύνη και γέννηση υγιούς παιδιού μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Η επιστήμη πια μας δίνει τη δυνατότητα να ξεπερνάμε όλο και περισσότερα εμπόδια. Με αυτήν τη μέθοδο έχουν γεννηθεί 210 παιδιά διεθνώς, μετά το πρώτο παιδί στον κόσμο το 2004, με ποσοστό γεννήσεων 21%, με παρόμοια ποσοστά κυήσεων, τόσο από φυσική σύλληψη όσο και μετά από IVF».

«Το μεγαλύτερό μου όνειρο έγινε πραγματικότητα. Αγωνίστηκα και κατάφερα με τη βοήθεια της ιατρικής ομάδας να κερδίσω το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μου, το αγοράκι μου. Θα ήθελα να πω σε όλες τις γυναίκες που περνούν κάτι ανάλογο με τη δική μου περίπτωση ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουν», ανέφερε η κυρία Κόκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

