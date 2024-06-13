Εκκενώθηκε κατάληψη σε κτίριο του Δήμου Αθηναίων στο Λόφο Στρέφη

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την εφαρμογή ειδικών επιχειρησιακών δράσεων με σκοπό την εκκένωση κατειλημμένων δημόσιων χώρων και την απόδοσή τους στους υπεύθυνους, με στόχο την αντιμετώπιση εστιών παραβατικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση εκκένωσης κατάληψης κτιρίου του Δήμου Αθηναίων, στο Λόφο Στρέφη.

Στην επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ομάδες της ΔΙ.ΑΣ. και ΔΡΑΣΗ.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -2- κράνη και πανό, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς και το ποσό των -174,35- ευρώ, που θα αποσταλεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο χώρος αποδόθηκε σε υπάλληλο του Δήμου, ενώ το συλλεχθέν προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

