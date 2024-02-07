Ανακοινώθηκε από την ΕΟΚ το πλήρες πρόγραμμα του Final 8 Κυπέλλου, που θα γίνει στο Ηράκλειο 15-18 Φεβρουαρίου.



Οι αγώνες θα γίνονται 18:00 και 21:00 μέχρι και τους ημιτελικούς, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή στις 19:00.

Η Cosmote TV θα μεταδώσει απευθείας όλες τις αναμετρήσεις της διοργάνωσης, ενώ ο ΣΚΑΪ θα μεταδώσει τους ημιτελικούς και τον τελικό.



Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:



Προημιτελικοί

15/2

18:00 Παναθηναϊκός AKTOR-ΑΕΚ Betsson (1), Cosmote TV

21:00 ΠΑΟΚ mateco-Άρης Midea (2), Cosmote TV



16/2

18:00 Ολυμπιακός-Περιστέρι bwin (3), Cosmote TV

21:00 Προμηθέας Π.-Πανιώνιος ΓΣΣ (4), Cosmote TV



Ημιτελικοί

17/2

18:00 Νικητής 1-Νικητής 2 (5), ΣΚΑΪ/Cosmote TV

21:00 Νικητής 3-Νικητής 4 (6), ΣΚΑΪ/Cosmote TV



Τελικός

18/2

19:00 Νικητής 5-Νικητής 6, ΣΚΑΪ/Cosmote TV



Θυμίζουμε, ήδη έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για τον τελικό του Final 8 Κυπέλλου Ανδρών, που θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου. Αυτό σημαίνει πως στις κερκίδες θα βρίσκονται κάτι παραπάνω από 5.000 θεατές!



Αντίθετα, εισιτήρια διαθέσιμα υπάρχουν ακόμη για τις δύο ημέρες των προημιτελικών (15-16/2), τους ημιτελικούς (17/2), αλλά και τον τελικό του Κυπέλλου Γυναικών.



Σημειώνεται πως Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR μπορούν να τεθούν αντιμέτωποι μόνο στον τελικό και όχι νωρίτερα.



Την ερχόμενη Δευτέρα, εξάλλου, 12 Φεβρουαρίου, θα δοθεί η κοινή συνέντευξη Τύπου για το Final 8 και τον τελικό Κυπέλλου Γυναικών.

