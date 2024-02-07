Σαν σε προπόνηση σάρωσε και τη Βραζιλία η Εθνική πόλο ανδρών, που έκανε το 2/2 στον όμιλο επικρατώντας με το εντυπωσιακό 23-4.



Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου κράτησε το «0» στην άμυνα για 18 λεπτά, από το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου ως και τρία λεπτά πριν το φινάλε του ματς και πανηγύρισε μια ακόμα εντυπωσιακή νίκη, μετά από αυτή επί της Κίνας.

Πλέον, έχει το πάνω χέρι για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου, που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά. Αυτό θα κριθεί στο τελευταίο ματς των ομίλων, που αποτελεί και το πιο δύσκολο για τη «γαλανόλευκη», απέναντι στη Γαλλία, την Παρασκευή (9/2) στις 18:00.



Γεννηδουνιάς και Αργυρόπουλος έκαναν το 2-0 για την Ελλάδα νωρίς στο ματς, με τους Βραζιλιάνους να μειώνουν σε 2-1 με τον Γκιμαράες και να ισοφαρίζουν σε 2-2 με τον Πέδρο Ρεάλ.



Με σερί δύο γκολ βγήκε ξανά μπροστά η Ελλάδα, με σκόρερ τους Καλογερόπουλο και Παπαναστασίου, τη Βραζιλία να μειώνει -για τελευταία φορά- με τον Πιρές σε 4-3.

Γκίλλας και Καλογερόπουλος διαμόρφωσαν το 6-3 της πρώτης περιόδου και άνοιξαν τον δρόμο για το μεγάλο σερί της Εθνικής, η οποία με καλή αμυντική λειτουργία (και σε συνδυασμό με την αδυναμία του αντιπάλου) κράτησε ανέπαφη την εστία της από το έκτο λεπτό του πρώτου οκταλέπτου ως και… λίγο πριν το φινάλε.



Ο Καλογερόπουλος με το τρίτο προσωπικό του τέρμα έκανε το 7-3, ενώ μετά από μεγάλες ευκαιρίες, ο Κάκαρης βρήκε δίχτυα από τα δύο μέτρα για το 8-3. Φουντούλης και Νικολαΐδης διαμόρφωσαν το 10-3 του ημιχρόνου.



Σαν σε προπόνηση συνεχίστηκε το δεύτερο ημίχρονο για την Εθνική, με ένα επιμέρους 6-0 με πέντε διαφορετικούς σκόρερ (Αργυρόπουλος, Γκίλλας με δύο τέρματα, Σκουμπάκης, Φουντούλης, Παπαναστασίου) να εκτοξεύει το σκορ σε 16-3.



Ο Κάκαρης με δύο τερματα στις αρχές της τέταρτης περιόδου έκανε το 18-3, ο Γενηδουνιάς αύξησε περισσότερο το σκορ και ο Αργυρόπουλος έκανε το 20-3. Ο Φουντούλης με δύο γκολ διεύρυνε σε 18-0 το σερί της Εθνικής, που σταμάτησε με γκολ του Πίρες για τους Βραζιλιάνους, το πρώτο μετά από 18 αγωνιστικά λεπτά. Ο Παπαναστασίου διαμόρφωσε το τελικό 23-4.



Ελλάδα (Βλάχος): Ζερδεβάς, Γεννηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Φουντούλης 3, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Αργυρόπουλος 3, Κάκαρης 3, Νικολαϊδης, Καλογερόπουλος 3, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος



Τα οκτάλεπτα: 6-3, 4-0, 6-0, 7-1

