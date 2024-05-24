Μεταξύ των «αστέρων», αλλά και των μεγάλων προσωπικοτήτων του μπασκετικού κόσμου που θα βρεθούν αυτές τις ημέρες στο Βερολίνο για το Final 4 της Ευρωλίγκας, είναι και ο Σκότι Πίπεν.

Ο άλλοτε θρύλος του ΝΒΑ και των Σικάγο Μπουλς εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερό του χρόνο και ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, ώστε να παρακολουθήσει δια ζώσης το μεγάλο ευρωπαϊκό μπασκετικό ραντεβού!

Μιλώντας στην κάμερα της Euroleague ωστόσο, ο 58χρονος πλέον Αμερικανός αποκάλυψε πως δεν έχει... ιδέα για το ποιες ομάδες αγωνίζονται (!), καθώς δεν γνωρίζει τίποτα αναφορικά με τους αντιπάλους!

Πάντως, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και την ανυπομονησία του για την έναρξη της διοργάνωσης, ενώ, δεν δίστασε να γευτεί και μπακλαβά σε Live μετάδοση!

«Είχα ελεύθερο χρόνο και ήρθα. Μου είπαν πόσο σπουδαίο είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, οπότε είμαι εδώ για να το δω στο Final Four.

Πραγματικά δεν θα κάνω καμία πρόβλεψη! Ειλικρινά δεν ξέρω καν τις τέσσερις ομάδες που είναι στους τελικούς. Δεν ξέρω πολλά για τους παίκτες που θα παρακολουθήσω, αλλά ανυπομονώ πραγματικά να πάω στο γήπεδο και να το ελέγξω!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο άλλοτε θρύλος των Σικάγο Μπουλς.

