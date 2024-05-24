Δικογραφία για αθλητική βία σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος αναζητείται, σχηματίσθηκε από τους αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών.

Μετά τη λήξη αγώνα καλαθοσφαίρισης, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, κατηγορείται ότι πλησίασε παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας, την στιγμή που ο τελευταίος ήταν πεσμένος στο παρκέ και τον κλώτσησε στα πλευρά. Ο παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας έχει ήδη καταθέσει σχετικά στο Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.