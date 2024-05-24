Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τον φίλαθλο του Προμηθέα που κλωτσούσε τους παίκτες του Άρη που πανηγύριζαν - Ακόμα αναζητείται

Μετά τη λήξη αγώνα καλαθοσφαίρισης, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, κατηγορείται ότι πλησίασε παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας, την στιγμή που ο τελευταίος ήταν πεσμένος στο παρκέ και τον κλώτσησε στα πλευρά

Επεισόδια

Δικογραφία για αθλητική βία σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος αναζητείται, σχηματίσθηκε από τους αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών. 

Μετά τη λήξη αγώνα καλαθοσφαίρισης, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, κατηγορείται ότι πλησίασε παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας, την στιγμή που ο τελευταίος ήταν πεσμένος στο παρκέ και τον κλώτσησε στα πλευρά. Ο παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας έχει ήδη καταθέσει σχετικά στο Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.

Πηγή: tempo24.news

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark