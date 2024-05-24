Λογαριασμός
Πάνοπλος για τον ημιτελικό με τη Φενέρ ο Παναθηναϊκός AKTOR

Γνωστή έγινε η 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του Final 4 της Ευρωλίγκας στο Βερολίνο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Nunn

Λίγη ώρα απομένει για το... τζάμπολ του φετινού Final 4 της Ευρωλίγκας, με τον Παναθηναϊκό ΑKTOR να αντιμετωπίζει στον πρώτο χρονικά ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε (19:00).

Μετά τη 12άδα της Φενέρ, γνωστή έγινε και εκείνη του «τριφυλλιού», με τον Εργκίν Αταμάν να βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, κατεβάζοντας την πιο δυνατή δωδεκάδα, έχοντας όλα του τα «αστέρια»... ετοιμοπόλεμα!



Όπως αναμενόταν άλλωστε, εκτός αποστολής έμειναν οι Δημήτρης Μωραΐτης και Λευτέρης Μαντζούκας.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR: Καλαϊτζάκης, Βιλντόζα, Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
