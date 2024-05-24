Λίγη ώρα απομένει για το... τζάμπολ του φετινού Final 4 της Ευρωλίγκας, με τον Παναθηναϊκό ΑKTOR να αντιμετωπίζει στον πρώτο χρονικά ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε (19:00).



Μετά τη 12άδα της Φενέρ, γνωστή έγινε και εκείνη του «τριφυλλιού», με τον Εργκίν Αταμάν να βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, κατεβάζοντας την πιο δυνατή δωδεκάδα, έχοντας όλα του τα «αστέρια»... ετοιμοπόλεμα!

Όπως αναμενόταν άλλωστε, εκτός αποστολής έμειναν οικαιΚαλαϊτζάκης, Βιλντόζα, Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

