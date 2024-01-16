Παναθηναϊκός: Αρκετά ερωτηματικά για την 11άδα με Ολυμπιακό-Σίγουρος ο Σπόραρ

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία για τον επαναληπτικό των «16» του Κυπέλλου Betsson κόντρα στον Ολυμπιακό, που θα γίνει την Τετάρτη στο «Γ. Καραϊσκάκης» (1-1).

Ο Φατίχ Τερίμ έχει γεμάτο απουσιολόγιο, με πιο τελευταία και πιο σημαντική απουσία αυτή του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος μετά τη θλάση που υπέστη την Κυριακή κόντρα στην ΑΕΚ θα χάσει ΚΑΙ το ματς της Κυριακής με τον Αστέρα στη Λεωφόρο και θα κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την επόμενη Κυριακή.

Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Ο Γερεμέγεφ είναι απίθανο να αγωνιστεί, καθώς έκανε και χθες θεραπεία, συνεπώς μοναδικός διαθέσιμος σέντερ φορ είναι ο Σπόραρ, που θεωρείται σίγουρος στη βασική ενδεκάδα. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι και οι Τζούρισιτς και Τσέριν, ενώ τραυματίες εδώ και καιρό είναι οι Παλάσιος, Πάλμερ-Μπράουν και Μάγκνουσον.

Τα προβλήματα αυτά προκαλούν αρκετά ερωτηματικά για την ενδεκάδα. Ο Λοντίγκιν θα είναι σίγουρα στο τέρμα, στα άκρα άμυνας θα είναι ο Βαγιαννίδης δεξιά και ένας εκ των Μλαντένοβιτς-Χουάνκαρ αριστερά, στα στόπερ πλέον είναι πιο έτοιμος ο Σένκεφελντ που διεκδικεί θέση, ενώ στην αποστολή θα είναι και ο Ακαϊντίν, αλλά ο εξαιρετικός ως στόπερ Αράο δύσκολα θα βγει από το βασικό σχήμα, ενώ υπάρχει και ο μόνιμος παρτενέρ του εσχάτως Γεντβάι. Στα χαφ ο Κώτσιρας είναι πολύ πιθανό να διατηρήσει τη θέση του ως «6άρι» έχοντας ανταποκριθεί πόλύ καλά στο ρόλο αυτό σε δύο σερί ντέρμπι, ενώ υποψήφιοι είναι και οι Βιλένα και Ρούμπεν, ενώ ο Μπερνάρ αναμένεται να είναι το δεκάρι και στα άκρα της επίθεσης δύο εκ των Μαντσίνι, Βέρμπιτς και Αϊτόρ, με τον Λημνιό να υπολογίζεται περισσότερο ως αλλαγή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.