Ευρωμπάσκετ U20: Γενική είσοδος 5 ευρώ

Γενική είσοδος 5 ευρώ (και ελεύθερη για παιδιά ως 15 ετών) ορίστηκε για την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ U20, που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο από τις 12 ως τις 20 Ιουλίου.



Η ελληνική ομάδα έχει μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της και έχει βλέψεις για μετάλλιο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας ΕΔΩ.



*Για πληροφορίες για την είσοδο ΑΜΕΑ θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο email ekask@otenet.gr.



*Η ticketmaster είναι αποκλειστικός πάροχος εισιτηρίων των διοργανώσεων της ΕΟΚ.

𝝡𝝖𝝛𝝞 𝝩𝝜𝝨 𝝨𝝩𝝤 𝝚𝝪𝝦𝝮𝝡𝝥𝝖𝝨𝝟𝝚𝝩 𝗨𝟮𝟬! 🙌🇬🇷

Η επόμενη γενιά παρουσιάζεται στο Ηράκλειο και μπορείς να βρεθείς δίπλα στους νεαρούς Έλληνες διεθνείς με ένα απλό «κλικ» 👉 https://t.co/qVFJ3b346B

ℹ️ https://t.co/KKcSd9v0q6#U20Eurobasket #HellasBasketball🏀🇬🇷 pic.twitter.com/DEKved8DD4 — Hellenic Basketball (@HellenicBF) July 4, 2025

