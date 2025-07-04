Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευρωμπάσκετ U20: Γενική είσοδος 5 ευρώ

Η Εθνική Νέων μπαίνει στην τελική ευθεία για το τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ U20 που θα γίνει 12-20 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Γενική είσοδος 5 ευρώ στην πρώτη φάση

Ευρωμπάσκετ U20: Γενική είσοδος 5 ευρώ

Γενική είσοδος 5 ευρώ (και ελεύθερη για παιδιά ως 15 ετών) ορίστηκε για την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ U20, που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο από τις 12 ως τις 20 Ιουλίου.

Η ελληνική ομάδα έχει μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της και έχει βλέψεις για μετάλλιο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας ΕΔΩ.

*Για πληροφορίες για την είσοδο ΑΜΕΑ θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο email ekask@otenet.gr.

*Η ticketmaster είναι αποκλειστικός πάροχος εισιτηρίων των διοργανώσεων της ΕΟΚ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευρωμπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark